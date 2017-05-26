بعد اختراق لريد سفيرها بواشنطن الإمارات متورطة في محاولة الإنقلاب بتركيا

نشر موقع إنترسبت الأميركي المتخصص بالصحافة الاستقصائية عينة من البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، وكشفت الرسائل المسربة عن تنسيق إماراتي مع مؤسسات موالية لإسرائيل.

وتداولت الرسائل مقالا يتهم الإمارات ومؤسسة موالية لإسرائيل بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي. وحسب الرسالة فإن العتيبة رد على المقال: يشرفني أنني أعمل إلى جانبكم.

وذكر الموقع أن بعض الرسائل تكشف تنسيقا بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل لثني شركات عالمية عن الاستثمار في إيران.

كما كشفت الرسائل اتصالا إماراتيا أميركيا لمنع عقد مؤتمر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة، ووفق الرسالة قال السفير الإماراتي مازحا: ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في قطر؟

وفي إحدى الرسائل التي نشرها الموقع قال العتيبة إن دولا كالأردن والإمارات هي ما تبقى من معسكر الاعتدال، رافضا وصف الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالانقلاب.