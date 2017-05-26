جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، السبت، من سكيكدة، تأكيده بأنّه لا وجود لأزمة الحليب في الجزائر، وبأنه فعلا تمّ تسجيل تذبذب كبير خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، في هذه المادة الحيوية، "بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على مادة الحليب" على حد قوله، مؤكدا تجاوز حالة الندرة والتذبذب المسجلة، بعد نحو خمسة أيام من رمضان، وقال بأن إنتاج الحليب في الجزائر في تقدم ملحوظ، ويعرف تحسنا كبيرا، "بفعل التزايد الكبير لمنتوج حليب الأبقار".
وذكر الوزير بأن أسعار مختلف الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية الوطنية مستقرة، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال اليومين الأوليين من شهر رمضان، وذكر المتحدث في أعقاب زيارة ميدانية قادته لولاية سكيكدة، بأنّ برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الفلاحي، يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الزراعية والفلاحية، والذهاب بعيدا نحو التصدير، والاعتماد بشكل كبير على القطاع الفلاحي في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا بدّ من توسيع المساحات المزروعة، وتوسيع مساحات استصلاح الأراضي، وتوسيع المساحة المسقية للسماح بتحقيق منتوج فلاحي متنوع طيلة أيام السنة، وذكر الوزير بأنه لا بدّ من تدعيم جميع الشعب الفلاحية.
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قال أن أسعار مختلف الخضروات والفواكه مستقرة
وزير الفلاحة: نعم .. لا وجود لأزمة حليب
أحمد زقاري
جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، السبت، من سكيكدة، تأكيده بأنّه لا وجود لأزمة الحليب في الجزائر، وبأنه فعلا تمّ تسجيل تذبذب كبير خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، في هذه المادة الحيوية، "بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على مادة الحليب" على حد قوله، مؤكدا تجاوز حالة الندرة والتذبذب المسجلة، بعد نحو خمسة أيام من رمضان، وقال بأن إنتاج الحليب في الجزائر في تقدم ملحوظ، ويعرف تحسنا كبيرا، "بفعل التزايد الكبير لمنتوج حليب الأبقار".
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وذكر الوزير بأن أسعار مختلف الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية الوطنية مستقرة، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال اليومين الأوليين من شهر رمضان، وذكر المتحدث في أعقاب زيارة ميدانية قادته لولاية سكيكدة، بأنّ برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الفلاحي، يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المواد الزراعية والفلاحية، والذهاب بعيدا نحو التصدير، والاعتماد بشكل كبير على القطاع الفلاحي في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لا بدّ من توسيع المساحات المزروعة، وتوسيع مساحات استصلاح الأراضي، وتوسيع المساحة المسقية للسماح بتحقيق منتوج فلاحي متنوع طيلة أيام السنة، وذكر الوزير بأنه لا بدّ من تدعيم جميع الشعب الفلاحية.