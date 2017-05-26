كشف والد "بلال بلقاضي" الفتى الذي ظل ضائعا لمدة 9 أيام، عنه أن ابنه توفي نتيجة العطش والجوع الذي اصابه طيلة فترة غيابه، وأن الأمر لا يتعلق بعملية قتل، هذا في الوقت الذي شيعت فيه جنازة بلال مساء السبت.
وأضاف ذات المتحدث في تصريحات لـ الشروق"، أن جثة بلال سلمت له صباح السبت من طرف قوات الدرك الوطني، ليس عليها أي علامة عنف أو ضرب، كما تم إبلاغه من طرف المصالح المختصة أن وفاة بلال لم تكن بسبب عمل إجرامي، وعلى ضوء ذلك تم تسليمه جثمان الفقيد، الذي عثر على جثته في الصحراء الجمعة، الذي لم يكف والده عن البكاء طيلة حديثنا إليه، وأوضح ذات المتحدث أن الراحل كان أحب أولاده إليه بسبب رصانته وهدوئه رغم صغره سنه، مشيرا إلى أنه وعده بهدية إذا ما نجح في الانتقال للسنة الأول ثانوي، بحكم أن الضحية كان من المقرر أن يجري امتحان شهادة التعليم المتوسط الأحد ليكشف الأب المفجوع بأن فلذة كبده إختفى عن الأنظار منذ نحو 10 أيام، حيث كان ساعة اختفائه على متن دراجته الهوائية أين شرعت كل العائلة في البحث عنه.
رفقة مصالح الأمن والدرك الوطني قبل أن يتجند كل سكان ولايتي الوادي وورقلة لتقفي أثر بلال الذي عثرت عليه قوات الدرك الوطني جثة هامدة في المنطقة الصحراوية الواقعة بين بلديتي سيدي خليل وتندلة، ويعتقد أن الضحية كان متوجها لبيت أحد أقاربه في سيدي خليل من دون أن يعلم ذويوه لكن الموت داهمه قبل أن يصل إليها، تركا عائلته وكل من عرف بقضيته في الجزائر حزينا عليه. وخيمت على ربوع ولاية الوادي ومنذ مساء الجمعة أجواء حزينة بعد أن انتشر خبر وفاة الفتى "بلال بلقاضي" إبن قرية وغلانة التابعة لبلدية جامعة بولاية الوادي. وتحولت قرية وغلانة إلى ما يشبه بيت عزاء كبير للفقيد "بلال بلقاضي"، كان أبو بلال وسط الجموع يبادله الناس الذين جاؤوا من بلديات عديدة بولاية الوادي وحتى من ولايات أخرى مشاعر الحزن والمواساة.
وشيعت جنازة الفقيد بمقبرة وغلانة مساء السبت في أجواء مهيبة، وحضر للجنازة جمع غفير من الأهالي وممثلي السلطات، وأبدى الجميع وقوفهم المطلق مع عائلة بلقاضي في محنتها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1إرهابية تسلم نفسها مع 3 أبنائها بجيجل
2استشهاد عسكريين في عملية إرهابية بتبسة
3حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بتيبازة
4أحكام بين السجن والإعدام في الدورة الجنائية الثانية بإيليزي
5اختفاء غامض لطفل سوري بالمسيلة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
حسين لقرع
دعوة مريبة للإبقاء على "داعش"؟!
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
ياسين معلومي
قنابل موقوتة فوق مكتب رئيس "الفاف"
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
كان يحاول السفر إلى مدينة مجاورة على متن دراجته
العثور على الطفل المختفي بلال بلقاضي ميتا في صحراء الوادي
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
كشف والد "بلال بلقاضي" الفتى الذي ظل ضائعا لمدة 9 أيام، عنه أن ابنه توفي نتيجة العطش والجوع الذي اصابه طيلة فترة غيابه، وأن الأمر لا يتعلق بعملية قتل، هذا في الوقت الذي شيعت فيه جنازة بلال مساء السبت.
تغطيات ذات صلة
العثور على الطفل المختفي بلال بلقاضي ميتا في صحراء الوادي
"الجزائر الوسطى بدون سيارة" تعيد للبهجة بريقها ليلا في رمضان
إرهابية تسلم نفسها مع 3 أبنائها بجيجل
حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بتيبازة
أحكام بين السجن والإعدام في الدورة الجنائية الثانية بإيليزي
وأضاف ذات المتحدث في تصريحات لـ الشروق"، أن جثة بلال سلمت له صباح السبت من طرف قوات الدرك الوطني، ليس عليها أي علامة عنف أو ضرب، كما تم إبلاغه من طرف المصالح المختصة أن وفاة بلال لم تكن بسبب عمل إجرامي، وعلى ضوء ذلك تم تسليمه جثمان الفقيد، الذي عثر على جثته في الصحراء الجمعة، الذي لم يكف والده عن البكاء طيلة حديثنا إليه، وأوضح ذات المتحدث أن الراحل كان أحب أولاده إليه بسبب رصانته وهدوئه رغم صغره سنه، مشيرا إلى أنه وعده بهدية إذا ما نجح في الانتقال للسنة الأول ثانوي، بحكم أن الضحية كان من المقرر أن يجري امتحان شهادة التعليم المتوسط الأحد ليكشف الأب المفجوع بأن فلذة كبده إختفى عن الأنظار منذ نحو 10 أيام، حيث كان ساعة اختفائه على متن دراجته الهوائية أين شرعت كل العائلة في البحث عنه.
رفقة مصالح الأمن والدرك الوطني قبل أن يتجند كل سكان ولايتي الوادي وورقلة لتقفي أثر بلال الذي عثرت عليه قوات الدرك الوطني جثة هامدة في المنطقة الصحراوية الواقعة بين بلديتي سيدي خليل وتندلة، ويعتقد أن الضحية كان متوجها لبيت أحد أقاربه في سيدي خليل من دون أن يعلم ذويوه لكن الموت داهمه قبل أن يصل إليها، تركا عائلته وكل من عرف بقضيته في الجزائر حزينا عليه. وخيمت على ربوع ولاية الوادي ومنذ مساء الجمعة أجواء حزينة بعد أن انتشر خبر وفاة الفتى "بلال بلقاضي" إبن قرية وغلانة التابعة لبلدية جامعة بولاية الوادي. وتحولت قرية وغلانة إلى ما يشبه بيت عزاء كبير للفقيد "بلال بلقاضي"، كان أبو بلال وسط الجموع يبادله الناس الذين جاؤوا من بلديات عديدة بولاية الوادي وحتى من ولايات أخرى مشاعر الحزن والمواساة.
وشيعت جنازة الفقيد بمقبرة وغلانة مساء السبت في أجواء مهيبة، وحضر للجنازة جمع غفير من الأهالي وممثلي السلطات، وأبدى الجميع وقوفهم المطلق مع عائلة بلقاضي في محنتها.