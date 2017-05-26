استطلاع رأي معهد "ايمار" يؤكد جميع التوقعات "الشروق TV" تواصل الريادة.. و"عاشور العاشر" سلطان "البرايم تايم"

تواصل قناة "الشروق تي في" تربعها على عرش القنوات التلفزيونية الوطنية والأجنبية الأكثر مشاهدة في الجزائر خلال شهر رمضان الكريم، بعد أن أثبتت الأرقام مرة أخرى كسبها ثقة المشاهدين وريادتها للمشهد السمعي البصري من حيث المتابعة.

حسب استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد "ايمار" "IMMAR" وشمل 6 ولايات مختلفة من ربوع الوطن، فقد حصدت قناة "الشروق تي في" لوحدها نسبة 37.1% في المرتبة الأولى من حيث المشاهدة في اليوم الخامس من رمضان، متفوقة على قناة "النهار تي في" التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 34.7% ثم "الجزائرية الثالثة" وقناة "الجزائرية" في مؤخرة الترتيب.

وتصدرت "الشروق تي في" كذلك القنوات الأكثر متابعة في اليوم الرابع بنسبة 32.2% تليها "النهار تي في" بـ27% ثم الجزائرية الثالثة وقناة "الجزائرية" والقناة الأرضية.

من جانبه احتلت السلسلة الكوميدية "عاشور العاشر 2" بطولة صالح أوقروت واخراج جعفر قاسم صدارة البرامج الأكثر متابعة في اليوم الخامس، حيث استطاعت أن تسحر أعين ملايين المشاهدين خلال فترة "البرايم تايم" وحصدت نسبة متابعة تقدربـ18.7%، تليها الكاميرا الخفية "الواعرة" من إعداد شمس الدين العمراني وريم غزالي.

للإشارة، كان معهد MMR المتخصص في استبيان آراء الجمهور قد أكد في استطلاع له ان "الشروق تي في" هي القناة الأكثر متابعة ومشاهدة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل بعد أن حققت نسبة متابعة وصلت إلى 35%.