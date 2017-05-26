حديث الممثلين بالعربية الفصحى يتحول إلى "نكتة" في الشارع.. عمار تريباش يشكو من "اللغة" وسارة لعلامة تتحدث عن نجاح "صمت الأبرياء"!

صرح المخرج عمار تريباش أنه من بين أبرز المشاكل التي تواجه صناعة الدراما الجزائرية هي مشكلة اللغة، حيث اعترف بوجود عائق كبير في اختيار اللغة التي يتكلم بها أبطال المسلسلات الجزائرية، خصوصا بعدما تحوّلت تلك اللغة إلى مثار سخرية في الشارع عندما يضطر البطل للحديث باللغة العربية الفصحى داخل بيت من المفروض أنه يعكس واقع الجزائريين !!

وقال تريباش لدى نزوله ضيفا على برنامج (سيني تيماتيك) عبر "كنال ألجيري" أنه مع استعمال اللغة المهذبة، وهي التي تحل مشكلة تعدد اللهجات في الجزائر بدلا من نقل كل الكلام إلى الشاشة، رأي يبدو أنه لا يجد كثيرا من مشجعيه، طالما أنه لم يسمح حتى الآن بمشاهدة أعمال أو مسلسلات تلفزيونية جزائرية تشبه الواقع !!

تريباش الذي يقدم على الشاشة هذه السنة مسلسل "صمت الأبرياء"، صرح أننا "لسنا معربين أكثر من المصريين الذين تخلوا عن اللغة العربية الفصحى، وباتوا يستعملون اللهجة المصرية وكلام الشارع في المسلسلات التي يجرى تقديمها" لكنه في الوقت ذاته تمنى أن يتم تجاوز هذه الإشكالية مستقبلا للاتفاق على لغة واحدة ومهذبة !!

...وسارة لعلامة تتحدث عن نجاح صمت الأبرياء !

في حلقة تم تسجيلها قبل رمضان من برنامج "دويرتنا" الذي تعرضه قناة "كنال ألجيري"، تنبأت الممثلة وبطلة مسلسل "صمت الأبرياء" سارة لعلامة بنجاح هذا العمل في رمضان، على اعتبار أن المسلسل يقوم على سيناريو "ونحن نعرف النجاح الكبير الذي يحققه الأتراك بمسلسلاتهم في الجزائر وغيرها من البلدان العربية" !

سارة لعلامة قالت إنها سعيدة بالعمل مع عمار تريباش، واعتبرت أنه سيكون عاملا إضافيا لنجاح المسلسل، ولكن عرض الحلقات الأولى حتى الآن يبدو أنه لا يحمل خبرا مفرحا لسارة، ولا لبقية العمل، بدليل النقد الشديد الذي يتعرض له نتيجة بُعده عن الواقع الجزائري وبرودة أحداثه حتى الآن !!