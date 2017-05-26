1367 شرطي لتأمين 133 مركز إجراء بالعاصمة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر، 1367 شرطي لتأمين 133 مركز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 جوان 2017، حيث سخرت كل التدابير الأمنية والاحترازية لتوفير الأمن والسلامة على مستوى مراكز الامتحانات حسب البيان المتعامل به.

وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، ان هذه الإجراءات والتدابير الأمنية المجسدة ميدانيا من خلال التأمين المباشر لمراكز الامتحانات وكذا المحيط المحاذي لهذه المراكز بالإضافة إلى مراكز التجميع والتصحيح وتأمين عملية نقل المواضيع والأجوبة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية من خلال المديرين المشرفين على هذه العملية، وفي هذا الإطار جندت مصالح أمن ولاية الجزائر (351) شرطي للتأمين المباشر لمراكز الامتحان، (490) شرطي لتأمين محيط مراكز الامتحانات، بالإضافة إلى تأمين عملية نقل المواضيع للتجميع والتصحيح من خلال تسخير (526) شرطي.