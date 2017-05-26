بن غنيسة، العياّشي و"دحمانوس".. الضحايا القادمين 41 شخصية وقعت في فخ كاميرا كاشي "راديو الشروق"

يواصل الصحفي يونس صابر شريف، والبودكاستر "أنس تينا" الإيقاع بضيوفهما في الكاميرا الخفية "المفاوض" (le negociateur)، التي تم تصويرها في استوديوهات "راديو الشروق" وتعرض يوميا على قناة "الشروق تي في".

وتم استضافة 41 شخصية في "الكاميرا كاشي" الإذاعية من مختلف المجالات سياسيين وفنانين وإعلاميين مثقفين، وسيكون المشاهد في الأيام المقبلة على موعد مع حلقات مثيرة ومشوقة، من بينها حلقة الممثل الفكاهي عثمان بن داود "دحمانوس"، الفنانة نعيمة عبابسة، الإعلامي المعروف احميدة العياشي، إلى جانب الناشط السياسي فؤاد بن غنيسة، رئيس حزب "السلام" غير المعتمد.