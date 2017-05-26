تعرّض صباح السبت، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، صيادان كانا يهمان بدفع قاربهما في الماء انطلاقا من مصب وادي بوجمعة المحاذي لشاطئ حي سيبوس في عنابة، لاعتداء وسطو على عتادهما، إذ تمكن الصيادان من النجاة بنفسيهما بصعوبة بعدما قاوما المعتدين.
قال أحد الضحايا وهو صياد يبلغ من العمر 47 سنة، في اتصال مع "الشروق" إنّ العصابة المكونة من 6 أفراد، باغتته مع مساعده البالغ 21 سنة من العمر بينما كانا يستعدان لدفع القارب في البحر بغية استئناف عملهم اليومي للاسترزاق من صيد الأسماك التي يوفرها الخليج، وقد تمكنا من النجاة من اعتداء خطير بعدما لاذا بالفرار، إذ كان أفراد العصابة المدججين بالأسلحة البيضاء وبندقية صيد مستعدين لارتكاب جريمة مقابل الحصول على القارب والمحرك ولم يستسلموا حتى أخذوه وهربوا به عن طريق البحر، خاصة أن المنطقة كانت خالية من وجود صيادين آخرين.
وقد أكد الصياد أنّه تعرّف على أحد أفراد العصابة، مؤكدا أنه ينحدر من حي سيدي سالم القريب من موقع الحادثة كذلك. وقد سارع الصياد إلى إخطار مصالح البحرية بتعرض قاربه ومحركه للسرقة على أيدي عصابة ستستعمله في تنظيم هجرة سرية بالتأكيد حسب تصريح المتضرّر.
وقال الصياد ومرافقه إنّ هذه العصابة ستكرر اعتداءاتها إن لم يتم وضع حد لنشاطها، لاسيما مع تزايد أعداد الشباب المقبلين على رحلات الهجرة السرية انطلاقا من شواطئ كل من سيدي وسيبوس والشط نحو جزر إيطاليا، إذ سبق أن تعرّضت قوارب أخرى للسرقة، وكذلك المحرّكات التي تعد أهم ما يبحث عنه مهربو البشر ومنظمو رحلات الموت التي ستنتعش بالتأكيد مع تحسن الطقس واستقرار البحر خلال فصل الصيف.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1العثور على الطفل المختفي بلال بلقاضي ميتا في صحراء الوادي
2إرهابية تسلم نفسها مع 3 أبنائها بجيجل
3ضبط 10 قناطير من اللحوم مخزنة في مرحاض بتبسة
4استشهاد عسكريين في عملية إرهابية بتبسة
5حجز أزيد من 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بتيبازة
Français English
الرأي
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
حسين لقرع
دعوة مريبة للإبقاء على "داعش"؟!
محمد الهادي الحسني
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
سليم قلالة
اليوم أمر...
عبد الناصر
عندما يضرب ربّ البيت دفّه!
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
استولت على قارب ومحرك بغرض استغلاله في "الحرقة"
عصابة مدججة بالأسلحة تعتدي على صيادين في عنابة
ب. حسينة
تعرّض صباح السبت، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، صيادان كانا يهمان بدفع قاربهما في الماء انطلاقا من مصب وادي بوجمعة المحاذي لشاطئ حي سيبوس في عنابة، لاعتداء وسطو على عتادهما، إذ تمكن الصيادان من النجاة بنفسيهما بصعوبة بعدما قاوما المعتدين.
تغطيات ذات صلة
عصابة مدججة بالأسلحة تعتدي على صيادين في عنابة
العثور على الطفل السوري محمد الرشيد في برج بوعريريج
ضبط 10 قناطير من اللحوم مخزنة في مرحاض بتبسة
العثور على الطفل المختفي بلال بلقاضي ميتا في صحراء الوادي
"الجزائر الوسطى بدون سيارة" تعيد للبهجة بريقها ليلا في رمضان
قال أحد الضحايا وهو صياد يبلغ من العمر 47 سنة، في اتصال مع "الشروق" إنّ العصابة المكونة من 6 أفراد، باغتته مع مساعده البالغ 21 سنة من العمر بينما كانا يستعدان لدفع القارب في البحر بغية استئناف عملهم اليومي للاسترزاق من صيد الأسماك التي يوفرها الخليج، وقد تمكنا من النجاة من اعتداء خطير بعدما لاذا بالفرار، إذ كان أفراد العصابة المدججين بالأسلحة البيضاء وبندقية صيد مستعدين لارتكاب جريمة مقابل الحصول على القارب والمحرك ولم يستسلموا حتى أخذوه وهربوا به عن طريق البحر، خاصة أن المنطقة كانت خالية من وجود صيادين آخرين.
وقد أكد الصياد أنّه تعرّف على أحد أفراد العصابة، مؤكدا أنه ينحدر من حي سيدي سالم القريب من موقع الحادثة كذلك. وقد سارع الصياد إلى إخطار مصالح البحرية بتعرض قاربه ومحركه للسرقة على أيدي عصابة ستستعمله في تنظيم هجرة سرية بالتأكيد حسب تصريح المتضرّر.
وقال الصياد ومرافقه إنّ هذه العصابة ستكرر اعتداءاتها إن لم يتم وضع حد لنشاطها، لاسيما مع تزايد أعداد الشباب المقبلين على رحلات الهجرة السرية انطلاقا من شواطئ كل من سيدي وسيبوس والشط نحو جزر إيطاليا، إذ سبق أن تعرّضت قوارب أخرى للسرقة، وكذلك المحرّكات التي تعد أهم ما يبحث عنه مهربو البشر ومنظمو رحلات الموت التي ستنتعش بالتأكيد مع تحسن الطقس واستقرار البحر خلال فصل الصيف.