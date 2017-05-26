استولت على قارب ومحرك بغرض استغلاله في "الحرقة" عصابة مدججة بالأسلحة تعتدي على صيادين في عنابة

تعرّض صباح السبت، في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا، صيادان كانا يهمان بدفع قاربهما في الماء انطلاقا من مصب وادي بوجمعة المحاذي لشاطئ حي سيبوس في عنابة، لاعتداء وسطو على عتادهما، إذ تمكن الصيادان من النجاة بنفسيهما بصعوبة بعدما قاوما المعتدين.

قال أحد الضحايا وهو صياد يبلغ من العمر 47 سنة، في اتصال مع "الشروق" إنّ العصابة المكونة من 6 أفراد، باغتته مع مساعده البالغ 21 سنة من العمر بينما كانا يستعدان لدفع القارب في البحر بغية استئناف عملهم اليومي للاسترزاق من صيد الأسماك التي يوفرها الخليج، وقد تمكنا من النجاة من اعتداء خطير بعدما لاذا بالفرار، إذ كان أفراد العصابة المدججين بالأسلحة البيضاء وبندقية صيد مستعدين لارتكاب جريمة مقابل الحصول على القارب والمحرك ولم يستسلموا حتى أخذوه وهربوا به عن طريق البحر، خاصة أن المنطقة كانت خالية من وجود صيادين آخرين.

وقد أكد الصياد أنّه تعرّف على أحد أفراد العصابة، مؤكدا أنه ينحدر من حي سيدي سالم القريب من موقع الحادثة كذلك. وقد سارع الصياد إلى إخطار مصالح البحرية بتعرض قاربه ومحركه للسرقة على أيدي عصابة ستستعمله في تنظيم هجرة سرية بالتأكيد حسب تصريح المتضرّر.

وقال الصياد ومرافقه إنّ هذه العصابة ستكرر اعتداءاتها إن لم يتم وضع حد لنشاطها، لاسيما مع تزايد أعداد الشباب المقبلين على رحلات الهجرة السرية انطلاقا من شواطئ كل من سيدي وسيبوس والشط نحو جزر إيطاليا، إذ سبق أن تعرّضت قوارب أخرى للسرقة، وكذلك المحرّكات التي تعد أهم ما يبحث عنه مهربو البشر ومنظمو رحلات الموت التي ستنتعش بالتأكيد مع تحسن الطقس واستقرار البحر خلال فصل الصيف.