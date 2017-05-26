وصل عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نحو 3.6 ملايين معتمر، منذ بداية موسم العمرة شهر نوفمبر المنصرم.
وحسب المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي، فإن حركة المعتمرين تشهد نموا متسارعا خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان في كل عام من مختلف دول العالم"، مشيرا إلى أن "إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لموسم رمضان، من خلال تنفيذ خطة شملت تجهيز قاعات السفر والساحات، وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها".
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3.6 ملايين معتمر منذ بداية موسم العمرة
ق. و
وصل عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نحو 3.6 ملايين معتمر، منذ بداية موسم العمرة شهر نوفمبر المنصرم.
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وحسب المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي، فإن حركة المعتمرين تشهد نموا متسارعا خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان في كل عام من مختلف دول العالم"، مشيرا إلى أن "إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لموسم رمضان، من خلال تنفيذ خطة شملت تجهيز قاعات السفر والساحات، وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها".