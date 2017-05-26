الامتحانات يؤطرها موظفو قطاع التربية وبإشراف وزارة العدل 7680 محبوس يجتازون "البيام" بـ42 مؤسسة عقابية

يجتاز 7680محبوس عبر 42 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2017، من بينهم 7604 رجل، و76 امرأة.

وارتفع عدد الممتحنين بالمؤسسات العقابية هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم تسجيل 7066 ممتحن سنة 2016، ليصل عددهم هذه السنة 7680 محبوس، وسيمتحن أصغر مترشح بالمؤسسة العقابية حمادي كرومة وهو من مواليد 2001، فيما تمتحن أصغر مترشحة من مواليد 1998 بسجن بابار، أما أكبر مترشح مولود سنة 1943 سيمتحن بتيارت، وأكبر مترشحة من مواليد 1962 ستمتحن بالحمامات.

وستجري هذه الامتحانات حسب ما ذكرته وزارة العدل في بيان لها السبت ـ تحوز "الشروق" نسخة منه ـ تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية، وهذا وفقا لأحاكم الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

واستفاد المترشحون من حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس بإشراف أخصائيين نفسانيين لقطاع السجون، فيما يشرف على تقديم دروس الدعم للمحبوسين أساتذة بلغ عددهم الإجمالي 717 تم تعيينهم من طرف المديرية العامة للسجون وكذا من طرف مديريات التربية فضلا عن أساتذة موظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل.

ومعلوم أنه خلال السنة الدراسية 2016/2017 وبمختلف المؤسسات العقابية تم إحصاء 42433 مسجل في التعليم العام، منهم 34037 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد، وكذا 1150 يزاولون دراستهم الجامعية، فيما تم إحصاء 7146 مسجل بفصول محو الأمية، و3710 مرشح لاجتياز امتحان البكالوريا، كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال الموسم 2016/2017، نحو 39380 مسجل بما في ذلك المسجلون ضمن دورة فيفري 2017.