أودعوا طعونا بالدائرة الإدارية للشراقة مستفيدون من الترحيل بعين البنيان يطالبون بمنحهم سكنات انفرادية

لم تكتمل فرحة بعض المستفيدين من بلدية عين البنيان بولاية الجزائر، مؤخرا من سكنات اجتماعية في إطار عملية الترحيل وإعادة الإسكان الـ 22 التي شرعت فيها مصالح ولاية الجزائر، حيث تفاجؤوا بـ "حشر" عدة عائلات في شقة واحدة تتكون من ثلاث غرف، ما جعل العيش فيها شبه مستحيل، وهو ما دفع بهؤلاء المستفيدين إلى تقديم طعون على مستوى الدائرة الإدارية للشراقة، التمسوا من خلالها إعادة النظر في حالاتهم.

ومن بين هؤلاء المتضررين من هذه الوضعية، "عادل. أ"، وهو رب عائلة كان يقطن في مزرعة محي الدين علي رقم 03 بعين البنيان، هذا الأخير، وبعدما استبشر خيرا بترحيل عائلته إلى شقة جديدة، تفاجأ بإدراجه رفقة والده وأمه وابن أخته المتبنى، وهو وزوجته وابناه الاثنان في شقة واحدة تتكون من 3 غرف، ما جعله يسارع إلى إيداع طعن على مستوى الدائرة الإدارية للشراقة، بتاريخ 24 ماي المنقضي، تحت رقم تسجيل 3889.

وحسب نص الشكوى التي وجهها المعني إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة، تحوز "الشروق اليومي" نسخة منه، فإنه يأمل في أخذ طعنه بعين الاعتبار، وبالتالي انفراده بالسكن، كونه قدم ملفا كاملا من أجل الحصول على سكن، وهو متزوج منذ سنة 2009، وكان لديه سكن انفرادي وليس بيتا قصديريا، بمزرعة محي الدين علي، رقم 3 بعين البنيان منذ سنة 1962.

وناشد المتضررون من مثل هذه الوضعية، وعلى رأسهم "عادل. أ" السلطات المعنية وعلى رأسها والي العاصمة، والوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة، التدخل العاجل ومنحهم سكنات انفرادية، لاسيما أنهم يملكون الحق الكامل في ذلك على حد قولهم.