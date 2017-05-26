الضرائب "ترخص" برفع الرسوم على tva بنقطتين زيادات جديدة في فواتير الكهرباء والماء والخدمات

طلبت المديرية العامة للضرائب، رسميا، برفع نسبة الرسوم على القيمة المضافة، بنقطتين اثنتين، لتصبح بين 9 و19 بالمئة، بدل 7 و17 بالمئة، تماشيا والزيادات التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2017، وتشمل هذه الزيادة فواتير الكهرباء والغاز والماء والخدمات على عمليات البيع.

وقد بعثت المديرية العامة للضرائب، بمذكرة توجيهية إلى مديرية كبريات المؤسسات والمديريات الجهوية، والولائية ومراكز الضرائب، على المستوى الوطني، تحدد فيها كيفيات تنفيذ المعدلات الجديدة للرسم على القيمة المضافة تماشيا ومضامين قانون المالية، تحت عنوان "كيفيات تنفيذ المعدلات الجديد للرسم على القيمة المضافة".

وبحسب الوثيقة التي تحوز "الشروق" على نسخة منها فان "التعليمة تهدف إلى توضيح تاريخ دخول حيز التنفيذ للمعدلات الجديدة للرسم على القيمة المضافة وهذا بتطبيق أحكام المواد 26 و27 من قانون المالية لسنة 2017 الذي عدل بالترتيب، المواد 21 و23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال".

وستحمل فواتير الكهرباء والغاز، والماء الجديدة، أعباء إضافية على الزبائن، حيث تنص التعليمة، تحت بند "الخدمات الخاصة بالغاز والكهرباء وبيع الماء الصالح للشرب" على انه "بالنسبة للاستهلاكات التي تتم خلال الفصل الأخير من سنة 2016، بحيث تحرر فواتيرها بعد الفاتح من جانفي 2017، فإنها معنية بالمعدلات القديمة للرسم على القيمة المضافة، والمقدرة بـ 17 بالمئة و7 بالمئة حسب الحالة، تحت الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال"، وعليه فان الفواتير التي ستحرر من الآن فصاعدا ستحمل زيادات 2 بالمئة في الرسم على القيمة المضافة.

أما بالنسبة لعمليات البيع، تذكر التعليمة أنه "وفقا لأحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يتكون الحدث المنشئ بالنسبة لعمليات البيع من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة، وبالتالي، تطبق المعدلات الجديدة المقدرة بـ 19 بالمئة و9 بالمئة، على حسب الحالة، على عمليات البيع التي يبدأ تسليمها القانوني أو المادي ابتداء من 1 جانفي 2017، وعندما يتم تسليم السلع المادية بحيث تكون الفوترة قبل الفاتح جانفي 2017، تطبق المعدلات القديمة 17 بالمئة أو 7 بالمئة حسب الحال".

وعن الخدمات التي تمت، فحددت التعليمة عمليات حساب الرسم النحو التالي: "يتكون الحدث المنشئ بالنسبة للخدمات، من قبض الأموال الجزئي أو الكلي وهذا وفقا لأحكام المادة 14 من قانون الرقم على القيمة المضافة، لهذا فان المعدلات الجديدة المقدرة بـ 17 بالمئة أو 9 بالمئة تطبق على الخدمات التي يكون فيها قبض الأموال ابتداء من الفاتح من جانفي 2017، وترتبط المبالغ المقبوضة المعنية بالمعدلات الجديدة ابتداء من الفاتح جانفي 2017 بـ: الخدمات التي عرفت بداية التنفيذ قبل الفاتح جانفي 2017 والتي تم من خلالها تحرير فواتير، في حين أن قبض الأموال لا يكون إلا بعد ذلك التاريخ، والخدمات التي من خلالها تم تحرير فواتير قبل الفاتح جانفي 2017 بحيث يتم تحقيقها أو تنفيذها يكون بعد هذا التاريخ".