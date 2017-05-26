قال إن التهديد الأمني ما زال عند مستوى "حاد" رئيس بلدية لندن: ينبغي عدم تأجيل الانتخابات

قال صادق خان رئيس بلدية لندن إنه يجب ألا يتم تأجيل الانتخابات البريطانية المزمعة في بريطانيا، الخميس القادم، بسبب هجوم لندن الذي أودى بحياة ستة أشخاص في وقت متأخر من مساء السبت.

وقال خان إن سكان لندن سيشهدون تواجدا متزايدا لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدامي لكن ليس هناك ما يدعو للذعر. وحث الناس على التزام الهدوء وتوخي الحذر.

وتابع أن المستوى الرسمي للتهديد الأمني ما زال عند مستوى "حاد" مما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح بشكل كبير.

وأضاف "من الأمور التي يمكن أن نقوم بها حتى نثبت أننا لن نذعن للخوف هو التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس والتأكيد على أننا نعي أهمية ديمقراطيتنا وحرياتنا المدنية وحقوق الإنسان".

وتابع "لست من دعاة تأجيل الانتخابات. أؤمن بشدة بالديمقراطية وبضرورة الإدلاء بأصواتنا، ونحن ندرك في الواقع أن التصويت في الانتخابات من بين الأمور التي يكرهها الإرهابيون فهم يكرهون الديمقراطية".