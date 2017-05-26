ثمنت دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني "حماس" تنفي طرد قطر بعض قادتها

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول طلب دولة قطر من بعض قياداتها، مغادرة أراضيها.

وقال حسام بدران، المتحدث باسم "حماس"، والمقيم في قطر، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، "تلك التقارير مغلوطة، وهي كلام يجافي حقيقة الواقع".

وأضاف إن هذا "النبأ المغلوط"، نشرته وسائل إعلام "اعتادت على ترويج معلومات وأخبار غير صحيحة عن الحركة بغرض تشويه الصورة، ومحاولة التأثير على علاقات الحركة الخارجية".

وتابع بدران: "عقب انتهاء الانتخابات الداخلية، باشرت القيادة الجديدة للحركة في ترتيب أوراقها وتحركات قياداتها وتنقلاتهم في الساحات المختلفة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وثمّنت "حماس" الدور الذي وصفته بـ"الإيجابي والمتواصل" لدولة قطر في "دعم الشعب الفلسطيني وإسناد قضيّته العادلة، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة".

وتناقلت وسائل إعلامية، عن قناة الميادين الفضائية، مساء السبت، قولها إن دولة قطر سلّمت قيادة "حماس" لائحة بأسماء أعضاء في الحركة، وطلبت مغادرتهم البلاد على الفور.