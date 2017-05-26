إثر سكتة قلبية وفاة مدير يومية "لاتريبون" حسن بشير شريف

انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم الأحد، مدير يومية "لاتريبون"، حسن بشير شريف، عن عمر ناهز 66 سنة إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى أقاربه.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ويعد الفقيد أحد الأعضاء المؤسسين لصحيفة "لاتريبون" التي كان يشغل منصب ديرها للنشر. اشتغل في البداية صحفيا بعدة عناوين وطنية على غرار "المجاهد" و"لانسيون"، ثم مسؤولا للإعلام و الاتصال بوزارة الشباب والرياضة سنة 1988، ثم برئاسة الحكومة (1989-1990).