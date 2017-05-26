أعلنت هيئة إسعاف لندن أن 48 شخصًا على الأقل أُصيبوا في الهجومين اللذين شهدتهما العاصمة البريطانية، أمس السبت.
وذكر بيان صادر عن الهيئة، الأحد، أن 48 مصابًا على الأقل نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة في لندن.
وطلبت الشرطة البريطانية في آخر بيان لها من شهود العيان الاتصال بها وتقديم صور ومشاهد الهجومين إن توفرت.
وبسبب الهجومين أعلن حزبا المحافظين الحاكم والعمال المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي تعليق حملاتهم الانتخابية قبيل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها الخميس القادم.
وشهدت لندن، السبت، هجومين متزامنين حيث قامت حافلة بعملية دهس للمارة في منطقة جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، ونزل منها 3 مهاجمين بدأوا بطعن المارة هناك، بحسب بيان لشرطة لندن.
وأسفر الهجومان عن سقوط تسعة قتلى، ثلاثة منهم من منفذي الهجمات.
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جرح 48 على الأقل في هجومي لندن
وكالات
أعلنت هيئة إسعاف لندن أن 48 شخصًا على الأقل أُصيبوا في الهجومين اللذين شهدتهما العاصمة البريطانية، أمس السبت.
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وذكر بيان صادر عن الهيئة، الأحد، أن 48 مصابًا على الأقل نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة في لندن.
وطلبت الشرطة البريطانية في آخر بيان لها من شهود العيان الاتصال بها وتقديم صور ومشاهد الهجومين إن توفرت.
وبسبب الهجومين أعلن حزبا المحافظين الحاكم والعمال المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي تعليق حملاتهم الانتخابية قبيل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها الخميس القادم.
وشهدت لندن، السبت، هجومين متزامنين حيث قامت حافلة بعملية دهس للمارة في منطقة جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، ونزل منها 3 مهاجمين بدأوا بطعن المارة هناك، بحسب بيان لشرطة لندن.
وأسفر الهجومان عن سقوط تسعة قتلى، ثلاثة منهم من منفذي الهجمات.