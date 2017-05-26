فيما بلغت حصيلة صندوق الزكاة قرابة 3 ملايير سنتيم فتح 6 مساجد جديدة و3 مطاعم للرحمة في رمضان بسكيكدة

كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة السيد بدر الدين عمراني، السبت، أن الحظيرة المسجدية بالولاية تعززت خلال شهر رمضان الحالي بفتح 6 مساجد جديدة لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح للتخفيف عن المواطنين، وتتسع في مجملها لأكثر من 7 آلاف مصلي.

حيث تتراوح سعة المسجد الواحد منها المتواجدة في طور الإنجاز إلى 1200 مصل، وأضاف السيد المدير أن هذه المساجد تنتشر بالقرى والمشاتي لبلديات القل، تمالوس، منزل الأبطال بعزابة، صالح بوالشعور وغيرها، واستنادا لذات المسؤول فسيكون بإمكان المصلين القاطنين بالأحياء والقرى المستفيدة من هذه المساجد تأدية صلاة التراويح بالقرب من منازلهم، ويتوفر كل مسجد من هذه المساجد التي تم تصميمها وفق هندسة معمارية مستوحاة من الفن العربي الإسلامي الذي يجمع بين الحداثة والأصالة على قاعتين للصلاة الأرضية مخصصة للرجال، والطابق العلوي للنساء، وقد ارتفع عدد المساجد بولاية سكيكدة حاليا إلى 308 مسجد عبر مختلف بلدياتها الـ 38، 302 منها تقام فيها صلاة الجمعة والباقي لأداء الصلوات الخمس.