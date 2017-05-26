ارتياح المواطنين رغم افتقاره للإنارة والحواجز تدشين الطريق الاجتنابي بمدينة سيدي عيسى في المسيلة

دشن، نهاية الأسبوع الماضي مشروع الطريق الاجتنابي المحول بمدينة سيدي عيسى الواقعة شمال غربي ولاية المسيلة الذي يمتد على مسافة تقدر بـ12 كلم.

المشروع كان بمثابة الحلم لسكان ثالث أكبر بلدية وأحد أبرز المداخل التي تعبرها يوميا آلاف المركبات وشاحنات الوزن الثقيل على محور الطريق الوطني رقم 8 الذي يشق المدينة والذي لم يعد بإمكانه استيعاب الكم الهائل من السيارات مما تسبب في تسجيل اختناق مروري وضغط رهيب لدى العواسيين الذين تنفسوا الصعداء وسيتخلصون من هذه الوضعية التي أرقتهم طيلة عقود.

ويمتد الطريق من محطة الخدمات بن قويدر بطريق سور الغزلان وصولا إلى قرية الجعافرة الواقعة بالمخرج الجنوبي لمدينة سيدي عيسى مرورا على الطريق الوطني رقم 60 المؤدي نحو بني يلمان وبلديات الجهة الشمالية للولاية، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 200 مليار سنتيم، حيث من المتوقع أن يكون نقطة ربط بين المسيلة وصولا إلى ولاية البليدة في الآفاق المستقبلية في اطار تنمية وتطوير وتحديث شبكة الطرقات الوطنية على مسافة تصل 260 كلم حسب ما أوضحته الجهات التي أشرفت على المشروع.

إلا أن ما يعاب عليه انعدام الإنارة العامة وكذا الحواجز الجانبية، وهو ما قد يتسبب في تسجيل حوادث مرورية وهو المطلب الذي دعا بشأنه المسؤول الأول في الولاية بضرورة أخذه بعين الاعتبار من خلال الانطلاق في الدراسة الخاصة بالإنارة على طول الطريق وذلك تفاديا لأية مخاطر قد يتعرض لها مستعملو الطريق، خاصة خلال الفترات الليلية، خصوصا بعد تسجيل حادث أدى إلى اصابة شخصين اثنين قبل أيام قليلة على مستوى الطريق المذكور.