استمرار الطوق الأمني جنوب نهر التايمز 7 قتلى ضحايا هجمات لندن

أعلنت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن، كريسيدا ديك ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في لندن أمس إلى7 قتلى.

وقالت ديك - في تصريحات للصحفيين، الأحد إن "7 أشخاص لقوا مصرعهم إضافة إلى 3 مشتبه بهم الذين استخدموا مساء أمس سيارة مغلقة (فان) لتنفيذ الهجوم بجسر لندن، ليقوموا بعد ذلك بطعن أشخاص آخرين في منطقة (بوروماركت) القريبة"، موضحة أن "الشرطة أطلقت الرصاص على المهاجمين الثلاثة خلال دقائق".

وأضافت أن "الطوق الأمني مازال مفروضا في منطقة جنوب نهر (التايمز) وسيتم زيادة دوريات الشرطة في لندن".