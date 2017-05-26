تعاني الطفلة ياسمين عمار مسعي، من بلدية التلاغمة بولاية ميلة، من فشل كبدي، سببه انسداد خلقي في القنوات الصفراوية، وهي تخضع للعلاج باستمرار، مع فحوصات مخبرية وشعاعية بشكل دوري.
وياسمين حاليا بحاجة إلى عملية عاجلة وبأسرع وقت ممكن، لزراعة الكبد، بمركز أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الأردن، حيث تقدر تكاليف هذه العملية بـ 77 ألف دينار أردني.
وتناشد عائلة الطفلة ياسمين أهل الخير والمحسنين، في هذا الشهر الفضيل، مساعدتها على جمع المبلغ المطلوب، من أجل نقلها الى هذا المستشفى ومن ثم زرع كبد لها وانقاذ حياتها من الموت الذي يتربص بها في أي لحظة.
ولمن يريد المساعدة الاتصال برقم الهاتف : 0778.39.82.36
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الجزائريون يتمنون الشفاء لمصطفى الآغا بالنكت والدعابة
2تعليقات ايجابية تحصدها الحلقة الأولى من "جمعة ماشي عادي"
3فيديو الرسالة لا يتضمن أي إساءة للصحابة الكرام
4طرق استغلال بقايا الطعام في شهر رمضان
5شوربة الجبن، دولمة الباذنجان، البوراك العنابي، موس الشوكولاتة
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
والدها يناشد المحسنين مساعدته في هذا الشهر الفضيل
ياسمين تحتاج لعملية عاجلة لزراعة الكبد بالأردن
الشروق أونلاين
تعاني الطفلة ياسمين عمار مسعي، من بلدية التلاغمة بولاية ميلة، من فشل كبدي، سببه انسداد خلقي في القنوات الصفراوية، وهي تخضع للعلاج باستمرار، مع فحوصات مخبرية وشعاعية بشكل دوري.
تغطيات ذات صلة
ياسمين تحتاج لعملية عاجلة لزراعة الكبد بالأردن
شوربة الجبن، دولمة الباذنجان، البوراك العنابي، موس الشوكولاتة
طرق استغلال بقايا الطعام في شهر رمضان
تعليقات ايجابية تحصدها الحلقة الأولى من "جمعة ماشي عادي"
فيديو الرسالة لا يتضمن أي إساءة للصحابة الكرام
وياسمين حاليا بحاجة إلى عملية عاجلة وبأسرع وقت ممكن، لزراعة الكبد، بمركز أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الأردن، حيث تقدر تكاليف هذه العملية بـ 77 ألف دينار أردني.
وتناشد عائلة الطفلة ياسمين أهل الخير والمحسنين، في هذا الشهر الفضيل، مساعدتها على جمع المبلغ المطلوب، من أجل نقلها الى هذا المستشفى ومن ثم زرع كبد لها وانقاذ حياتها من الموت الذي يتربص بها في أي لحظة.
ولمن يريد المساعدة الاتصال برقم الهاتف : 0778.39.82.36