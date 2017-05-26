والدها يناشد المحسنين مساعدته في هذا الشهر الفضيل ياسمين تحتاج لعملية عاجلة لزراعة الكبد بالأردن

تعاني الطفلة ياسمين عمار مسعي، من بلدية التلاغمة بولاية ميلة، من فشل كبدي، سببه انسداد خلقي في القنوات الصفراوية، وهي تخضع للعلاج باستمرار، مع فحوصات مخبرية وشعاعية بشكل دوري.

وياسمين حاليا بحاجة إلى عملية عاجلة وبأسرع وقت ممكن، لزراعة الكبد، بمركز أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الأردن، حيث تقدر تكاليف هذه العملية بـ 77 ألف دينار أردني.

وتناشد عائلة الطفلة ياسمين أهل الخير والمحسنين، في هذا الشهر الفضيل، مساعدتها على جمع المبلغ المطلوب، من أجل نقلها الى هذا المستشفى ومن ثم زرع كبد لها وانقاذ حياتها من الموت الذي يتربص بها في أي لحظة.

ولمن يريد المساعدة الاتصال برقم الهاتف : 0778.39.82.36