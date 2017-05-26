شنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة خلال اليومين الأخيرين حملة مداهمات لتوقيف بعض المجرمين الفارين من العدالة والذين لازالوا يثيرون الهلع بمختلف الأحياء باعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وخصوصا خلال شهر رمضان الجاري، حيث تم توقيف مجرم خطير ببواسماعيل وخمسة مجرمين آخرين ببلدية فوكة.
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببواسماعيل فجر السبت من وضع حد لفرار مجرم خطير كان محل بحث لتورطه في قضايا إجرامية تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاعتداء بالسلاح الأبيض على الموطنين و الإخلال بالنظام العام والسرقة تحت التهديد وتهم أخرى، حيث تمت محاصرة حي المذبحة الذي يقطن به بأعالي المدنية وتوقيفه فجرا.
من جهتها فرقة الدرك بفوكة أوقفت مجرما خطيرا حاول قتل شيخ طاعن في السن عندما كان متوجها لأداء صلاة الفجر، وكان المجرم محل بحث في عديد القضايا الإجرامية التي ارتكبها في حق المواطنين باعتداءاته بالسلاح الأبيض والسرقة تحت طائلة التهديد.
ومن جهتها تمكنت فرقة الصاعقة التابعة لمجموعة الدرك من وضع حد لنشاط أربعة مجرمين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة وحجزت لديهم كمية من المخدرات والمهلوسات وخناجر يستعملونها في اعتداءاتهم على المواطنين بمختلف أحياء بلدية فوكة.
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أحدهم حاول قتل شيخ خلال توجهه لصلاة الفجر
توقيف مجرمين زرعوا الرعب وسط المواطنين خلال رمضان بتيبازة
ب. بوجمعة
شنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة خلال اليومين الأخيرين حملة مداهمات لتوقيف بعض المجرمين الفارين من العدالة والذين لازالوا يثيرون الهلع بمختلف الأحياء باعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وخصوصا خلال شهر رمضان الجاري، حيث تم توقيف مجرم خطير ببواسماعيل وخمسة مجرمين آخرين ببلدية فوكة.
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تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببواسماعيل فجر السبت من وضع حد لفرار مجرم خطير كان محل بحث لتورطه في قضايا إجرامية تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاعتداء بالسلاح الأبيض على الموطنين و الإخلال بالنظام العام والسرقة تحت التهديد وتهم أخرى، حيث تمت محاصرة حي المذبحة الذي يقطن به بأعالي المدنية وتوقيفه فجرا.
من جهتها فرقة الدرك بفوكة أوقفت مجرما خطيرا حاول قتل شيخ طاعن في السن عندما كان متوجها لأداء صلاة الفجر، وكان المجرم محل بحث في عديد القضايا الإجرامية التي ارتكبها في حق المواطنين باعتداءاته بالسلاح الأبيض والسرقة تحت طائلة التهديد.
ومن جهتها تمكنت فرقة الصاعقة التابعة لمجموعة الدرك من وضع حد لنشاط أربعة مجرمين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة وحجزت لديهم كمية من المخدرات والمهلوسات وخناجر يستعملونها في اعتداءاتهم على المواطنين بمختلف أحياء بلدية فوكة.