لم تخلف خسائر

هزة أرضية بقوة 3.3 درجات ببجاية

date 2017/06/04 views 221 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

سجلت، الأحد في حدود منتصف الليل و50 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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وأضاف ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 4 كيلومتر غرب بجاية.

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