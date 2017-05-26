إثر مرض عضال وفاة الصحفية غنية ياسف تومي

توفيت الصحفية غنية ياسف تومي، السبت، بباريس إثر مرض عضال، حسبما علم الأحد لدى زملائها.

وباشرت الفقيدة (39 سنة) وهي أم لثلاثة أطفال مشوارها المهني بتنشيط حصص للأطفال بالقناة الثانية للإذاعة الوطنية قبل الالتحاق بإذاعة البهجة.

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بالجزائر العاصمة بعد نقله المقرر، الثلاثاء، حسب المصدر ذاته.