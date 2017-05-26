آخر الإستفتاءات إستفتاءات
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ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
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حكومة حزبية183 (%12.26)
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حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
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مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
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هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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تعكس669 (%16.43)
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لا تعكس3403 (%83.57)
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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أوافق3448 (%13.99)
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لا أوافق21196 (%86.01)
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هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
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ينجحون16716 (%57.05)
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لا ينجحون12584 (%42.95)
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هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
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تستطيع870 (%7.8)
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لا تسطيع10282 (%92.2)
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كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
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استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
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إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
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هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
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نعم3082 (%71.54)
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لا1226 (%28.46)
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هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
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أعارض22917 (%61.23)
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أؤيد14509 (%38.77)
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هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
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نعم1401 (%13.13)
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لا9270 (%86.87)
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هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
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إثر مرض عضال
وفاة الصحفية غنية ياسف تومي
توفيت الصحفية غنية ياسف تومي، السبت، بباريس إثر مرض عضال، حسبما علم الأحد لدى زملائها.
وباشرت الفقيدة (39 سنة) وهي أم لثلاثة أطفال مشوارها المهني بتنشيط حصص للأطفال بالقناة الثانية للإذاعة الوطنية قبل الالتحاق بإذاعة البهجة.
وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بالجزائر العاصمة بعد نقله المقرر، الثلاثاء، حسب المصدر ذاته.
samir - alger2017/06/04 على 13:351
ربي يرحمها ويصبر عائلتها
Abderrahmane - CANADA2017/06/04 على 13:552
الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر اهلها انا لله و انا اليه راجعون