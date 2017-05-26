حجز قنطارين من الكيف المعالج بتندوف توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

تمكنت عناصر الدرك الوطني، السبت، من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن حرس الحدود بولاية تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، تمكنوا من حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 200 كلغ.

من جهة أخرى وبكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنة و9.4 أطنان من المواد الغذائية و1000 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب.

كما أوقفت مفرزة أخرى بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، 4 مهربين وضبطت 4 مركبات و6 قناطير من المواد الغذائية و3096 علبة لمواد التجميل.