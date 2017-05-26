أعلن متعامل الهاتف النقال "جيزي"، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة لفائدة المعتمرين والحجاج إلى البقاع المقدسة، بتوفير خدمة التجوال خلال العمرة والحج مع أفضل الأسعار في السوق.
ويوّفر المتعامل للمشتركين الذين يقصدون البقاع المقدسة، إمكانية التواصل بحرية وبشكل مستمر مع أقاربهم لطمأنتهم والاطلاع على أخبارهم. ويحتوي العرض على رصيد صالح للمكالمات من المملكة العربية السعودية نحو الجزائر، وللمكالمات الواردة.
فمقابل 1500 دينار، سيستفيد المشترك من 50 دقيقة صالحة للمكالمات التي يتم إجراؤها أو تلقيها في المملكة العربية السعودية، في حين أن 3000 دينار تمنح المشترك 120 دقيقة صالحة للمكالمات التي يتم إجراؤها أو تلقيها في السعودية، وللاشتراك ما على الزبون إلا تشكيل *100# "في الجزائر أو في المملكة العربية السعودية"، ويسري هذا العرض طوال شهر رمضان، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.
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تستمر حتى نهاية شهر رمضان وموسم الحج
"جيزي" تطلق خدمة جديدة لفائدة المعتمرين والحجاج
منير ر
أعلن متعامل الهاتف النقال "جيزي"، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة لفائدة المعتمرين والحجاج إلى البقاع المقدسة، بتوفير خدمة التجوال خلال العمرة والحج مع أفضل الأسعار في السوق.
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ويوّفر المتعامل للمشتركين الذين يقصدون البقاع المقدسة، إمكانية التواصل بحرية وبشكل مستمر مع أقاربهم لطمأنتهم والاطلاع على أخبارهم. ويحتوي العرض على رصيد صالح للمكالمات من المملكة العربية السعودية نحو الجزائر، وللمكالمات الواردة.
فمقابل 1500 دينار، سيستفيد المشترك من 50 دقيقة صالحة للمكالمات التي يتم إجراؤها أو تلقيها في المملكة العربية السعودية، في حين أن 3000 دينار تمنح المشترك 120 دقيقة صالحة للمكالمات التي يتم إجراؤها أو تلقيها في السعودية، وللاشتراك ما على الزبون إلا تشكيل *100# "في الجزائر أو في المملكة العربية السعودية"، ويسري هذا العرض طوال شهر رمضان، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.