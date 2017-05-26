اعترفوا باستهدافهم دورية عسكرية توقيف 3 إرهابيين بتبسة

تمكنت عناصر الدرك الوطني، السبت، من توقيف 3 إرهابيين بتبسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني لبئر العاتر بتبسة، مع الإرهابيين الثلاث: "ر. حميد" و"ر. صدام" و"م. محيو"، الذين تم توقيفهم يوم 03 جوان 2017، اعترفوا بضلوعهم في وضع اللغم التقليدي الذي انفجر لدى مرور دورية عسكرية، يوم 02 جوان 2017، كما سيتم تقديم هؤلاء المجرمين أمام العدالة.

وكان جنديان قد استشهدا وأصيبَ 4 آخرونَ بجروح في انفجار لغم في دورية للجيش بمنطقة فركان ببلدة بئر العاتر بولاية تبسة، حيث جرى نقل الجرحى إلى مستشفى تيجاني هدام ببلدة بئر عاتر، فيما أطلق الجيش عملية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية المسؤولة عن العملية.

واعتُبرت العملية الثانية من نوعها التي استهدفت قواتِ الجيش منذُ بدايةِ شهر رمضان، بعدَ الهجوم الذي استهدفَ دورية للدركِ الوطني، بمنطقةِ وادي جمعة بولاية البليدة، وخلف إصابة 4 جنود بجروح خفيفة، حسب وزارة الدفاع.

ومكنت عملية البحث والتمشيط التي أطلقها الجيش في المنطقة من القضاء على إرهابيين خطيرين بالمكان المسمى بن صاري شمالي-غرب بلدة بوقرة، ويتعلق الأمر بـ"شارف عبد الرحمن" المكنى "المسيلي"، و"نواري محمد بشير".

وتم حجز مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى منظاري ميدان وثلاث حقائب ظهر.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه النتائج المحققة، تؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش على إفشال أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.