اتهمت الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار المؤسسة، في وقت تحاشت التعبير عن موقفها من تنحية الرئيس المدير العام حسين ريزو، بصفة مؤقتة، واكتفت بالقول إن مسألة تنحية أو تعيين المدير العام مسألة تتجاوزها.
وحذر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، ياسين عجرود، الأحد،بالعاصمة، على هامش اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة وممثلي المراكز العملياتية، من الانسياق وراء ما سماه الفتنة التي تقودها أطرافا خارجية بأهداف متباينة، في مقدمتها ضرب استقرار المؤسسة من أجل تحقيق مصالح معينة، معتبرا أن ما حدث بالمديرية العامة، الأسبوع الماضي، مؤامرة حقيقية تحاك ضد المؤسسة .
وأوضح المصدر، أنه لم توجد أي أرضية مطالب مهنية أو اجتماعية تم مناقشتها مع المجلس الوطني للنقابة أو تم عرضها على إدارة المؤسسة، حيث إن الفرع النقابي بالمديرية العامة لم يقدم حتى إشعار بوقفة احتجاجية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر شل المديرية العامة ورفع مطالب مهنية بصفة مفاجئة، موضحا أنه كانت توجد مطالب مهنية تتعلق بالعلاوات والمنح غير أنه تم التكفل بنسبة كبيرة منها، ليؤكد قائلا "لا نريد تصفية الحسابات باستغلال المناضلين النقابيين والعمال".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1هؤلاء الجزائريون معنيون بتدابير وإجراءات ماكرون للهجرة
2حالة "الوزير المخلوع" بن عقون في منظومة الوظيف العمومي
3زيادات جديدة في فواتير الكهرباء والماء والخدمات
4الشركة الصينية مطالبة بإحترام التزاماتها بخصوص "جامع الجزائر"
5أساتذة جامعة الجزائر 3 ينتفضون ضد "ابتزاز" تنظيمات الطلابية
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
نقابة المؤسسة تحذر مناضليها وعمالها وتتهم
"أطراف خارجية وراء مؤامرة قذرة لضرب استقرار نفطال"
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
اتهمت الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار المؤسسة، في وقت تحاشت التعبير عن موقفها من تنحية الرئيس المدير العام حسين ريزو، بصفة مؤقتة، واكتفت بالقول إن مسألة تنحية أو تعيين المدير العام مسألة تتجاوزها.
تغطيات ذات صلة
لا معنى لتسريب مواضيع "البيام" لأنه حصل بعد التحاق التلاميذ بمقاعدهم
تصريحات الوزارة "الإستفزازية" وراء التسريبات
"أطراف خارجية وراء مؤامرة قذرة لضرب استقرار نفطال"
فتح المطار الجديد في 2018
بن فليس: الجيش استثناء في الانفلات المؤسساتي
وحذر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، ياسين عجرود، الأحد،بالعاصمة، على هامش اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة وممثلي المراكز العملياتية، من الانسياق وراء ما سماه الفتنة التي تقودها أطرافا خارجية بأهداف متباينة، في مقدمتها ضرب استقرار المؤسسة من أجل تحقيق مصالح معينة، معتبرا أن ما حدث بالمديرية العامة، الأسبوع الماضي، مؤامرة حقيقية تحاك ضد المؤسسة .
وأوضح المصدر، أنه لم توجد أي أرضية مطالب مهنية أو اجتماعية تم مناقشتها مع المجلس الوطني للنقابة أو تم عرضها على إدارة المؤسسة، حيث إن الفرع النقابي بالمديرية العامة لم يقدم حتى إشعار بوقفة احتجاجية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر شل المديرية العامة ورفع مطالب مهنية بصفة مفاجئة، موضحا أنه كانت توجد مطالب مهنية تتعلق بالعلاوات والمنح غير أنه تم التكفل بنسبة كبيرة منها، ليؤكد قائلا "لا نريد تصفية الحسابات باستغلال المناضلين النقابيين والعمال".