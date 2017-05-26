نقابة المؤسسة تحذر مناضليها وعمالها وتتهم "أطراف خارجية وراء مؤامرة قذرة لضرب استقرار نفطال"

اتهمت الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار المؤسسة، في وقت تحاشت التعبير عن موقفها من تنحية الرئيس المدير العام حسين ريزو، بصفة مؤقتة، واكتفت بالقول إن مسألة تنحية أو تعيين المدير العام مسألة تتجاوزها.

وحذر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكمياء "نفطال"، ياسين عجرود، الأحد،بالعاصمة، على هامش اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة وممثلي المراكز العملياتية، من الانسياق وراء ما سماه الفتنة التي تقودها أطرافا خارجية بأهداف متباينة، في مقدمتها ضرب استقرار المؤسسة من أجل تحقيق مصالح معينة، معتبرا أن ما حدث بالمديرية العامة، الأسبوع الماضي، مؤامرة حقيقية تحاك ضد المؤسسة .

وأوضح المصدر، أنه لم توجد أي أرضية مطالب مهنية أو اجتماعية تم مناقشتها مع المجلس الوطني للنقابة أو تم عرضها على إدارة المؤسسة، حيث إن الفرع النقابي بالمديرية العامة لم يقدم حتى إشعار بوقفة احتجاجية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر شل المديرية العامة ورفع مطالب مهنية بصفة مفاجئة، موضحا أنه كانت توجد مطالب مهنية تتعلق بالعلاوات والمنح غير أنه تم التكفل بنسبة كبيرة منها، ليؤكد قائلا "لا نريد تصفية الحسابات باستغلال المناضلين النقابيين والعمال".