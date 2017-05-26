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على خلفية غارات سلاح الجو المصري على ليبيا
مواجهة ساخنة مرتقبة بين مساهل وشكري
يتهدد اجتماع دول الجوار الليبي الذي تحتضنه العاصمة الإثنين، والذي خصص للبحث عن حلول للأزمة الليبية، الفشل بسبب الغارات التي يقوم بها سلاح الجو المصري ضد بعض المواقع في الأراضي الليبية، في أعقاب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة بالمنيا جنوب مصر.
ويحضر الاجتماع الذي يدوم يومين، كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره المصري، سامح شكري، والتونسي، خميس الجهيناوي، وهو الاجتماع الذي يأتي بعد الامتعاض الذي سجلته الجزائر من ضربات سلاح الجو المصري ضد أطراف سياسية ليبية.
وتشكل هذه المحطة فرصة مواتية للطرف الجزائري، لمحاولة فهم خلفيات ما قامت به السلطات المصرية، والتحذير من تداعياتها، ليس فقط على الداخل الليبي، بل على منطقتي شمال إفريقيا والساحل والصحراء، لأن نتائج التدخل الخارجي عادة ما تكون كارثية، وليس أدل على ذلك من الوضع الراهن في هذا البلد، والذي يعتبر من النتائج المباشرة لتدخل الحلف الأطلسي في الجارة الشرقية للجزائر.
وتقول السلطات المصرية إن ما قام به الطيران الحربي، كان استهدافا لمواقع لتدريب من تصفهم بالإرهابيين، كما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تأمر الرفاعي، غير أن الجزائر ترى في ما قامت به القاهرة، محاولة لتغليب أحد أطراف الصراع على الآخر، وهذا لا يساهم في حل الأزمة بل يزيد تعقيدها، على حد ما نقل عن مصادر دبلوماسية جزائرية.
وقد خلفت هذه الضربات حرجا كبيرا لدى السلطات الجزائرية، التي تملك علاقات متميزة مع مختلف الفاعلين في الأزمة الليبية، فضلا عن أنها تلقت رسائل استغاثة من أطراف ليبية متضررة من العملية العسكرية المصرية، وعلى رأسهم حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، والمعترف بها دوليا، تدعوها إلى التدخل لوقف الغارات المصرية.
ويرى مراقبون أن ما يقوم به سلاح الجو المصري في ليبيا، إنما هدفه هو دعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وبالمقابل إضعاف خصومه السياسيين والعسكريين، وهي المقاربة التي أشارت إليها وكالة رويترز للأنباء، حيث أوردت تحليلات ذهبت إلى الاعتقاد بأن الضربات الجوية المصرية داخل الأراضي الليبية تم التخطيط لها مسبقا، في حين أن حادثة الاعتداء على الكنيسة المصرية، لم تكن سوى مبرر للتغطية على الهدف الحقيقي للعملية العسكرية.
وقد حاول الطرف المصري إبعاد تهمة تأزيم الأزمة الليبية بسبب ضربات سلاحه الجوي والتأكيد على أهمية اجتماع الجزائر، من خلال ما جاء على لسان عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنيسة حسونة، التي أكدت على "المصلحة المشتركة للدول الثلاث"، في عودة الاستقرار للبلد الجريح، وإن حاولت تبرير موقف بلادها بتأكيدها على حماية الحدود من تسرب العناصر المتطرفة، والتضييق على مواقعها داخل التراب الليبي.
ومما سبق، يرجح أن يوجه مساهل لنظيره المصري في هذا الاجتماع، "وخزات" تشعره بخطورة غارات جيش بلاده، على مستقبل مسار الحوار السياسي الذي ترعاه دول المنطقة ومن ورائها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
janata bachir - blida2017/06/05 على 00:041
المسلم لا يعتدي على المسلم.ومصر اذا ارادت محاربة الارهاب فلتحاربه في سيناء انه موجود هناك..و اما ان تدفع بسلاحها الجوي لضرب مواقع ارهابية حسبما تقول يصاب فيها البريء والنسوة والاطفال فهذا غير مقبول من اخوتنا المصريين.علينا ان نجتمع لايجاد حلولا سلمية توافقية تقبلها كل الجهات بما فيها الاطراف الليبية المتنازعة. لان الغرب يضحك علينا طول السنين انظر الى وضع سوريا.اليمن.وليبيا تعقدت امورها اكثر فاكثر.نحن ملزمين لايجاد الحلول لليبيا افضل من ان يتدخل الغرب ويعمل على تقسيمها ونحن نتفرج عليها متحصرين.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/06/05 على 00:082
مكان لا مواجهه لا هم يحزنون فيه قنون القصف ساهل هادا بلد يجب احترامه اليهود هم السبب في كمكل ما يجري لم ولن يواجهها احد ولن يجرا احد لمحاسبتها ليفصف في اليمن و والاخر ليبيا و يدفعون المال لقلب النضام في سوريا غي العهراق شاعله لعنة الله على الجبناء
الضربات الجوية دليل - على الضعف؟2017/06/05 على 00:143
أعيب على سياسة الجزائر التأخر، و أعيب على سياسة مصر التهور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاشم - الجزائر2017/06/05 على 00:144
على أصحاب القرار داخل الجزائر أن يكفوا عن المقاربة السياسية للملف الليبي ، وأن يستعملوا القوة العسكرية للجم طموحات السيسي وعدوانيته على ليبيا ...قصف المطارات المصرية سيؤدي إلى كف عسكر بلحة عن مهاجمة الثوار داخل ليبيا.
عبدالرحمن الجزائري - الجزائر2017/06/05 على 00:555
سيتعب كثيرا عبدالقادر مساهل مع حكومة السيسي التي لا تفي بوعد أبدا ويماطلون لربح الوقت ..وتتخذ من مهاجمة والاعتداء على دول الجوار سياسة ومنهجية سواء بدعم مناوئي حكومة السودان بالدبابات التي ضُبِطَت مؤخرا او حصار غزة الجريحة والضربات على ليبيا دون استشارة الجزائر وتونس المعنيتان بشكل مباشر..انصح عبدالقادر مساهل ان يلجأ الى ديبلوماسية الحزم والربط، فهم لا يأتون إلا بالحزم والشدة، وحقارين فكم من مرة قتل الكيان الصهيوني جنود مصريين وسكتوا