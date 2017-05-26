أخضعت مصالح الأمن الوطني، خلال مداهمات إلى مختلف الأحياء والشوارع بعدد من الولايات على غرار الجزائر وتيبازة 410 شخص مشبوه و246 سيارة للتفتيش الدقيق، وأسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا تورطوا في مختلف الجرائم.
وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تفعيلا للمخطط الأمني خلال هذا الشهر الفضيل، شنت قوات الأمن الوطني بولايات متفرقة من الوطن حملات مداهمة وعمليات شرطية بكل من ولاية الجزائر، تيبازة، غليزان ومستغانم، شملت مختلف أحياء وشوارع المدن، خاصة منها النقاط المشبوهة والسوداء ومحيط المؤسسات العمومية، أين أسفرت العمليات عن فحص هوية 410 شخص ومراقبة وتفتيش 246 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام، 22 دراجة نارية، حجزت منها 6 دراجات من دون وثائق وارتكابهم جنحا ومخالفات مرورية تتطلب التوقيف أو الوضع في الحظيرة، بالإضافة إلى توقيف سيارة محل البحث ووضعها داخل المحشر، كما تمكنت قوات الشرطة من توقيف 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والعقد الثالث على خلفية تورطهم في قضايا متفرقة.
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تفتيش 410 مشبوه وتوقيف 18 آخر تورطوا في الجرائم
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أخضعت مصالح الأمن الوطني، خلال مداهمات إلى مختلف الأحياء والشوارع بعدد من الولايات على غرار الجزائر وتيبازة 410 شخص مشبوه و246 سيارة للتفتيش الدقيق، وأسفرت العملية عن توقيف 18 شخصا تورطوا في مختلف الجرائم.
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وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تفعيلا للمخطط الأمني خلال هذا الشهر الفضيل، شنت قوات الأمن الوطني بولايات متفرقة من الوطن حملات مداهمة وعمليات شرطية بكل من ولاية الجزائر، تيبازة، غليزان ومستغانم، شملت مختلف أحياء وشوارع المدن، خاصة منها النقاط المشبوهة والسوداء ومحيط المؤسسات العمومية، أين أسفرت العمليات عن فحص هوية 410 شخص ومراقبة وتفتيش 246 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام، 22 دراجة نارية، حجزت منها 6 دراجات من دون وثائق وارتكابهم جنحا ومخالفات مرورية تتطلب التوقيف أو الوضع في الحظيرة، بالإضافة إلى توقيف سيارة محل البحث ووضعها داخل المحشر، كما تمكنت قوات الشرطة من توقيف 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والعقد الثالث على خلفية تورطهم في قضايا متفرقة.