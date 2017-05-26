أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، استلام مشروع المطار الجديد السنة القادمة، حيث سيسمح مشروع التوسعة بنقل ما يقارب 10 ملايين مسافر سنويا.
وأوضح وزير النقل في زيارة تفقدية إلى عدد من مشاريع القطاع بالعاصمة، أن نسبة تقدم أشغال توسعة المطار الدولي هواري بومدين وصلت 70 بالمائة، حيث ستمتد التوسعة على مساحة 20 هكتارا، وقال إن المطار الجديد الذي قدرت تكلفته بنحو 74 مليار دينار، سيكون مجهزا بحظيرة تتسع لـ4.500 سيارة، وثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 ألف م2 فضلا عن 120 نقطة تسجيل و84 شباك مراقبة.
وفي سياق مواز، قام زعلان وفي ظرف أسبوع بزيارة عمل وتفقد إلى العديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بالجزائر العاصمة وآخرها كانت بميناء الجزائر، كما أجرى زيارة تفقدية إلى كل من مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكذا مركز صيانة العربات التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالخروبة من أجل الاطلاع على حسن سير العمل بها.
وكشف زعلان، لدى زيارته التفقدية إلى مشاريع ميترو الجزائر الخاصة بتوسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين، عن دخول الخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء، حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية.
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فتح المطار الجديد في 2018
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، استلام مشروع المطار الجديد السنة القادمة، حيث سيسمح مشروع التوسعة بنقل ما يقارب 10 ملايين مسافر سنويا.
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وأوضح وزير النقل في زيارة تفقدية إلى عدد من مشاريع القطاع بالعاصمة، أن نسبة تقدم أشغال توسعة المطار الدولي هواري بومدين وصلت 70 بالمائة، حيث ستمتد التوسعة على مساحة 20 هكتارا، وقال إن المطار الجديد الذي قدرت تكلفته بنحو 74 مليار دينار، سيكون مجهزا بحظيرة تتسع لـ4.500 سيارة، وثلاث حظائر للطائرات ومسارات بمساحة تتجاوز 424 ألف م2 فضلا عن 120 نقطة تسجيل و84 شباك مراقبة.
وفي سياق مواز، قام زعلان وفي ظرف أسبوع بزيارة عمل وتفقد إلى العديد من المؤسسات التابعة لقطاعه بالجزائر العاصمة وآخرها كانت بميناء الجزائر، كما أجرى زيارة تفقدية إلى كل من مقر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وكذا مركز صيانة العربات التابع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالخروبة من أجل الاطلاع على حسن سير العمل بها.
وكشف زعلان، لدى زيارته التفقدية إلى مشاريع ميترو الجزائر الخاصة بتوسعة خطي ساحة الشهداء ومطار الجزائر الدولي هواري بومدين، عن دخول الخط الرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء، حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية.