الإرهابيون الموقوفون يعترفون بجريمتهم بتبسة

اعترف الإرهابيون الثلاثة الموقوفون من قبل مصالح الدرك الوطني لبئر العاتر بتبسة، خلال التحقيقات التي باشرتها هذه الأخيرة معهم، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، بضلوعهم في وضع اللغم التقليدي الذي انفجر لدى مرور دورية عسكرية، يوم الخميس المنقضي..

حيث سيتم تقديم هؤلاء المجرمين أمام العدالة، ويتعلق الأمر بكل من "ر. حميد" و"ر. صدام" و"م. محيو".