التسجيلات بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات وآخر أجل 16 جويلية هذه تفاصيل الإلتحاق بمدارس "جنرالات المستقبل"

تشرع مصالح مديرية مدارس أشبال الأمة، في استقبال ملفات الناجحين ذكورا وإناثا، في شهادة التعليم المتوسط والراغبين في الالتحاق بمدرسة أشبال الأمة، وهذا عبر 10 مدارس تابعة لها، حيث حددت تاريخ 15 جوان الداخل كأول يوم للتسجيل، عبر موقع الانترنيت الخاص بالوزارة، و16 جويلية المقبل كآخر أجل للتسجيلات.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأحد،أنه "بهدف تكوين إطارات نخبة تطمح لتحقيق مسار مهني واعد ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، تنظم مديرية مدارس أشبال الأمة مسابقة لقبول شبلات وأشبال الأمة لطوري التعليم المتوسط والثانوي، لفائدة مدارس أشبال الأمة".

وفي هذا السياق فإنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ستشرع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على مستوى مديرية مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني في انتقاء المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمدارس الـ 10 التابعة لها.

وفي التفاصيل التي نشرتها أمس وزارة الدفاع الوطني عبر موقعها الإلكتروني فإن التجنيد بالنسبة للطور الثانوي بمدارس أشبال الأمة سيكون على مستوى مدارس البليدة، وهران وسطيف، إذ أن التسجيلات ستكون مفتوحة لفئتي الإناث والذكور الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: الحصول على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يساوي أو يفوق 20/12 للسنة الدراسية 2016-2017، مقبول أو مقبولة في السنة الأولى ثانوي شعبة "علوم وتكنولوجيا"، من مواليد عام 2002 فما بعد، الجنسية الجزائرية، والتمتع باللياقة البدنية والصحة الجيدة والنجاح في مسابقة القبول.

أما بالنسبة للتجنيد في الطور المتوسط سيكون على مستوى مدارس أشبال الأمة بالمسيلة، تيارت، بشار، الأغواط، باتنة، بجاية وتمنراست، حيث أن التجنيد سيكون محصورا على فئة الذكور فقط مع الاحتفاظ بنفس الشروط، على أن يكون الراغبين في الالتحاق من مواليد 2006 وأن يتحصلوا على معدل 8 من 10 للسنة الدراسية 2016 ـ 2017، كما أن التسجيلات تتم حصريا عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني: http://preinscription.mdn.dz/cadets.

وعن تاريخ ومكان إجراء الامتحان، أوضح مصدرنا أن وزارة الدفاع الوطني حددته هذه السنة أوت المقبل، كما يمكن لمدارس أشبال الأمة استقبال تلاميذ من دول أجنبية وذلك وفقا للقواعد المعمول بها، حيث تم تحديد تاريخ 16 جويلية المقبل كآخر أجل للتسجيلات.