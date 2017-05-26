وزارة المالية تشرع في تسديد مستحقات شركات الانجاز

شرعت وزارة المالية اعتبارا من الأحد في دفع مستحقات شركات البناء والأشغال العمومية والري في إطار القروض العمومية (CP)، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لمصالح الخزينة العمومية للبدء في عملية التسوية.

وأفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي لـ "الشروق" بأن مصالح الخزينة العمومية شرعت منذ الأحد وفي عديد الولايات في عمليات دفع مستحقات مقاولات وشركات الانجاز، موضحا بان العملية ستتوسع على كافة الولايات في غضون هذا الأسبوع، وحضا بأنه سيتم متابعة العملية وإعداد جرد خلال هذا الأسبوع لمختلف عمليات الدفع، وبالتنسيق مع اللجان الولائية للجمعية.

وبحسب مولود خلوفي فإن مصالح الخزينة تلقت الضوء الأخضر من وزارة المالية للشروع رسميا في تسوية هذه المستحقات لنحو 35 ألف فمؤسسة معنية، حيث تبلغ المبالغ المالية غير المحصلة نحو 200 مليار دينار حسب تصريح سابق لرئيس جمعية المقاولين.

وكانت الجمعية قد أفتكت موافقة من صندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء يقضي بجدولة رزنامة دفع اشتراكات التأمين، قد تصل إلى عام كامل حسب كل حالة، وهذا شريطة تقديم إثبات رسمي مصادق عليه بوجود مستحقات للشركة لدى الدولة لم يتم تحصيلها بعد.