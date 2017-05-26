شرعت وزارة المالية اعتبارا من الأحد في دفع مستحقات شركات البناء والأشغال العمومية والري في إطار القروض العمومية (CP)، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لمصالح الخزينة العمومية للبدء في عملية التسوية.
وأفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي لـ "الشروق" بأن مصالح الخزينة العمومية شرعت منذ الأحد وفي عديد الولايات في عمليات دفع مستحقات مقاولات وشركات الانجاز، موضحا بان العملية ستتوسع على كافة الولايات في غضون هذا الأسبوع، وحضا بأنه سيتم متابعة العملية وإعداد جرد خلال هذا الأسبوع لمختلف عمليات الدفع، وبالتنسيق مع اللجان الولائية للجمعية.
وبحسب مولود خلوفي فإن مصالح الخزينة تلقت الضوء الأخضر من وزارة المالية للشروع رسميا في تسوية هذه المستحقات لنحو 35 ألف فمؤسسة معنية، حيث تبلغ المبالغ المالية غير المحصلة نحو 200 مليار دينار حسب تصريح سابق لرئيس جمعية المقاولين.
وكانت الجمعية قد أفتكت موافقة من صندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء يقضي بجدولة رزنامة دفع اشتراكات التأمين، قد تصل إلى عام كامل حسب كل حالة، وهذا شريطة تقديم إثبات رسمي مصادق عليه بوجود مستحقات للشركة لدى الدولة لم يتم تحصيلها بعد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1وزارة المالية تشرع في تسديد مستحقات شركات الانجاز
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
التهامي مجوري
من ضحايا الاستبداد
جمال لعلامي
مغفلون يقتلون بالضحك!
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
وزارة المالية تشرع في تسديد مستحقات شركات الانجاز
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
شرعت وزارة المالية اعتبارا من الأحد في دفع مستحقات شركات البناء والأشغال العمومية والري في إطار القروض العمومية (CP)، بعد أن أعطت الضوء الأخضر لمصالح الخزينة العمومية للبدء في عملية التسوية.
تغطيات ذات صلة
الجزائر ثالث دولة عربية مستوردة للسلع رغم "التقشّف"!
عليكم بالاستدانة.. واحذروا التآكل السريع للـ 100 مليار دولار!
13 ألف مليار ينفقها الجزائريون لتأمين سياراتهم وممتلكاتهم
20 بالمائة زيادة جديدة في أسعار السيارات
طيران الطاسيلي تخفض التذاكر بـ 50 من المائة نحو الجنوب
وأفاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي لـ "الشروق" بأن مصالح الخزينة العمومية شرعت منذ الأحد وفي عديد الولايات في عمليات دفع مستحقات مقاولات وشركات الانجاز، موضحا بان العملية ستتوسع على كافة الولايات في غضون هذا الأسبوع، وحضا بأنه سيتم متابعة العملية وإعداد جرد خلال هذا الأسبوع لمختلف عمليات الدفع، وبالتنسيق مع اللجان الولائية للجمعية.
وبحسب مولود خلوفي فإن مصالح الخزينة تلقت الضوء الأخضر من وزارة المالية للشروع رسميا في تسوية هذه المستحقات لنحو 35 ألف فمؤسسة معنية، حيث تبلغ المبالغ المالية غير المحصلة نحو 200 مليار دينار حسب تصريح سابق لرئيس جمعية المقاولين.
وكانت الجمعية قد أفتكت موافقة من صندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء يقضي بجدولة رزنامة دفع اشتراكات التأمين، قد تصل إلى عام كامل حسب كل حالة، وهذا شريطة تقديم إثبات رسمي مصادق عليه بوجود مستحقات للشركة لدى الدولة لم يتم تحصيلها بعد.