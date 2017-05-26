عادت المغنية سهيلة بن لشهب لتفتح ملف مشاركتها المخيبة في برنامج ستار أكاديمي لاكتشاف المواهب قبل سنتين، وذلك على هامش نزولها ضيفة في برنامج "الميزان" الذي تبثه قناة الشروق العامة، كل سبت، وقالت سهيلة إنها تعرف أحاسيس المشتركين جيدا، فقد جربتها من قبل وبشكل كبير وأكثر قسوة قبل أن تضيف: "لقد كانت مشاركتي مريرة جدا، وتحديدا بعد إصابتي بكسر على مستوى الظهر إثر سقوطي على الأرض ما اضطرني للانسحاب من البرنامج وترك المسابقة، لكنني تحديت الجميع بمن في ذلك الأطباء وقرّرت العودة للغناء مجددا حيث قدمت مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارا في العالم العربي وإن لم يكن انتشارا كبيرا حتى الآن"!
يشار أن حلقة "الميزان" عرفت مشاركة الممثلة الكوميدية مفيدة الڨالمية (الشهيرة بدور حدة في ناس السطح) والتي قالت إنها تفكر جديا في تخفيض وزنها والقيام بـ"ريجيم" خاص وقد يكون ذلك من خلال مشاركتها مستقبلا في برنامج "الميزان"، لكنها عادت لتنصح المشاركين بمن في ذلك من عجزوا عن تحقيق نتيجة ايجابية أو تخفيض أوزانهم بالحكمة التي تعجبها وتكرّرها دوما، وهي: "قطع أصابعي لن يمنعني من العزف وقطع رأسي لن يمنعني من التفكير"!!
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سهيلة بن لشهب للمتنافسين في برنامج "الميزان":
"تعلّموا من تجربتي القاسية في ستار أكاديمي"!
يوسف. أ
عادت المغنية سهيلة بن لشهب لتفتح ملف مشاركتها المخيبة في برنامج ستار أكاديمي لاكتشاف المواهب قبل سنتين، وذلك على هامش نزولها ضيفة في برنامج "الميزان" الذي تبثه قناة الشروق العامة، كل سبت، وقالت سهيلة إنها تعرف أحاسيس المشتركين جيدا، فقد جربتها من قبل وبشكل كبير وأكثر قسوة قبل أن تضيف: "لقد كانت مشاركتي مريرة جدا، وتحديدا بعد إصابتي بكسر على مستوى الظهر إثر سقوطي على الأرض ما اضطرني للانسحاب من البرنامج وترك المسابقة، لكنني تحديت الجميع بمن في ذلك الأطباء وقرّرت العودة للغناء مجددا حيث قدمت مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارا في العالم العربي وإن لم يكن انتشارا كبيرا حتى الآن"!
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يشار أن حلقة "الميزان" عرفت مشاركة الممثلة الكوميدية مفيدة الڨالمية (الشهيرة بدور حدة في ناس السطح) والتي قالت إنها تفكر جديا في تخفيض وزنها والقيام بـ"ريجيم" خاص وقد يكون ذلك من خلال مشاركتها مستقبلا في برنامج "الميزان"، لكنها عادت لتنصح المشاركين بمن في ذلك من عجزوا عن تحقيق نتيجة ايجابية أو تخفيض أوزانهم بالحكمة التي تعجبها وتكرّرها دوما، وهي: "قطع أصابعي لن يمنعني من العزف وقطع رأسي لن يمنعني من التفكير"!!