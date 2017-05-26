نظرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأحد، في قضية حيازة المخدرات الصلبة من نوع "الهيروين" لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، المتورط فيها المدعو (ش. ك)، وهو رجل أعمال وصاحب شركة حلويات، رفقة سيدة إفريقية ويتعلق الأمر بـ"زينابو" التي تدعي "ماما".
حيثيات قضية الحال تعود إلى نحو شهر، عقب ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن العاصمة، مفادها أن رجل أعمال يقوم بتخزين المخدرات الصلبة من نوع "هيروين" داخل منزله المتواجد بمنطقة بني مسوس، لغرض بيعها، واستغلالا للمعلومات، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، أين عثر على كمية من الهروين بوزن 16 غرامة مخبأة بإحكام في "ثريّة". وقد التمس في حقهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة نافذة.
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محاكمة رجل أعمال و"ماما" الإفريقية في قضية هيروين
قدور جربوعة
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
نظرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأحد، في قضية حيازة المخدرات الصلبة من نوع "الهيروين" لغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، المتورط فيها المدعو (ش. ك)، وهو رجل أعمال وصاحب شركة حلويات، رفقة سيدة إفريقية ويتعلق الأمر بـ"زينابو" التي تدعي "ماما".
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حيثيات قضية الحال تعود إلى نحو شهر، عقب ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن العاصمة، مفادها أن رجل أعمال يقوم بتخزين المخدرات الصلبة من نوع "هيروين" داخل منزله المتواجد بمنطقة بني مسوس، لغرض بيعها، واستغلالا للمعلومات، تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان، أين عثر على كمية من الهروين بوزن 16 غرامة مخبأة بإحكام في "ثريّة". وقد التمس في حقهما ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دج غرامة نافذة.