شبهة التسريبات أصبحت تغمّ، و"الفايسبوك" الذي تم اختراعه من أجل راحة الإنسان، تحوّل إلى بُعبع و"غول" يُرعب الخوّافين من ظلهم، وحتى الامتحانات النهائية، ممثلة في "السانكيام" و"البيام" و"الباك"، لم تعد آمنة من هذا "السيروكو" الذي يهب على الجزائريين في سابقة غير معلومة!
من الطبيعي أن تفقد هذه الشهادات صدقها ومصداقيتها، ويفقد معها التلاميذ والأساتذة والأولياء شهية تذوّق هذه الشهادات التي كانت في الزمن الجميل تسمى بشهادات العمر وتحديد المصير ورسم المستقبل، ولكم أن تتصوّروا تداعيات تصريح وزيرة التربية عندما تغرّد في كلّ مرّة نفس الأسطوانة وتقول إن التسريب كان بعد انطلاق الامتحان وليس قبله!
لقد أصبح التسريب ظاهرة صحية، ومعترفا بها، والمشكلة لم تعد في تسريب الأسئلة والمواضيع، وإنما الإشكالية أصبحت في توقيت هذا التسريب، وإن كان قبليا أو بعديا، وأعتقد أن هذا التطوّر بقدر ما هو مثير فهو أيضا خطير، لأن الإقرار بوجود الظاهرة هو دعوة صريحة إلى التكيّف والتعايش معها، والاستسلام لها بأقلّ الأضرار والتكاليف!
عندما يصبح "الفايسبوك" وما يمثله من تكنولوجيا وتطور علمي، عدّوا وخطرا على "النظام العام"، وعلى الأشخاص وممتلكاتهم وأبنائهم، فهنا يجب التوقف لتتفيه التسريبات التي تلاحق "الباك" وامتدت لعنتها إلى الشهادات الأقل "شعبوية" و"قيمة" مثل "البيام" و"السانكيام"!
عقلية التسريب تكاد تقتل الكثير من شرائح المجتمع "ناقصة عمر"، لكن عندما تبرّر وزيرة التربية تسريب مواضيع "السانكيام" أو "البيام"، وتقول إنها كانت بعد دخول التلاميذ إلى مراكز الامتحان وليس قبله، فهذا إنذار مبكـّر، بأن نفس التبرير سيزوّق تسريبات قد تطارد البكالوريا الأسبوع المقبل، وذلك من باب "إذا عمّت خفـّت"!
مصيبة التسريبات أنها أصبحت على كل لسان كلما عادات الامتحانات، ولذلك التلاميذ "والفو" انتظار التسريبات، ما يجعلهم يستسلمون للتراخي والتكاسل، وبالتالي الاعتماد على ما يأتيهم من "وحي" التسريبات، بعيدا عن صداع الحفظ، خاصة في زمن أصبح يسير بالمقلوب، وعاد الكسالى إلى منطق "العلم في الرّاس وليس في الكرّاس" رغم إصابة التلميذ والأستاذ بـ "التهراس"!
نتائج التسريبات ستكون وخيمة مستقبلا، فالتلميذ الذي يتفوق في الشهادة بـ "الهف" سيدخل الجامعة ويتخرج منها بشهادة "الفستي"، ليتمّ بعدها توظيفها عن طريق "المعريفة" ليذهب القطاع أو الوظيفة المعيّن فيها "في كيل الزيت"!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1لا إكراه في الدين
2قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
3وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
4"دير الخير واتصوّر معاه"
5أن تكون تقيا.. لا يعني أن تكون ملكا كريما
Français English
الرأي
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
حبيب راشدين
البحث في "راية فرنسية كاذبة" في حادث الأربعاء
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
جمال لعلامي
شبهة التسريبات أصبحت تغمّ، و"الفايسبوك" الذي تم اختراعه من أجل راحة الإنسان، تحوّل إلى بُعبع و"غول" يُرعب الخوّافين من ظلهم، وحتى الامتحانات النهائية، ممثلة في "السانكيام" و"البيام" و"الباك"، لم تعد آمنة من هذا "السيروكو" الذي يهب على الجزائريين في سابقة غير معلومة!
مقالات سابقة للكاتب
مدير وربّي كبير !
مغفلون يقتلون بالضحك!
صدقية راديو طروطوار!
بن عفريت!
قوم ولاّ طلّق!
من الطبيعي أن تفقد هذه الشهادات صدقها ومصداقيتها، ويفقد معها التلاميذ والأساتذة والأولياء شهية تذوّق هذه الشهادات التي كانت في الزمن الجميل تسمى بشهادات العمر وتحديد المصير ورسم المستقبل، ولكم أن تتصوّروا تداعيات تصريح وزيرة التربية عندما تغرّد في كلّ مرّة نفس الأسطوانة وتقول إن التسريب كان بعد انطلاق الامتحان وليس قبله!
لقد أصبح التسريب ظاهرة صحية، ومعترفا بها، والمشكلة لم تعد في تسريب الأسئلة والمواضيع، وإنما الإشكالية أصبحت في توقيت هذا التسريب، وإن كان قبليا أو بعديا، وأعتقد أن هذا التطوّر بقدر ما هو مثير فهو أيضا خطير، لأن الإقرار بوجود الظاهرة هو دعوة صريحة إلى التكيّف والتعايش معها، والاستسلام لها بأقلّ الأضرار والتكاليف!
عندما يصبح "الفايسبوك" وما يمثله من تكنولوجيا وتطور علمي، عدّوا وخطرا على "النظام العام"، وعلى الأشخاص وممتلكاتهم وأبنائهم، فهنا يجب التوقف لتتفيه التسريبات التي تلاحق "الباك" وامتدت لعنتها إلى الشهادات الأقل "شعبوية" و"قيمة" مثل "البيام" و"السانكيام"!
عقلية التسريب تكاد تقتل الكثير من شرائح المجتمع "ناقصة عمر"، لكن عندما تبرّر وزيرة التربية تسريب مواضيع "السانكيام" أو "البيام"، وتقول إنها كانت بعد دخول التلاميذ إلى مراكز الامتحان وليس قبله، فهذا إنذار مبكـّر، بأن نفس التبرير سيزوّق تسريبات قد تطارد البكالوريا الأسبوع المقبل، وذلك من باب "إذا عمّت خفـّت"!
مصيبة التسريبات أنها أصبحت على كل لسان كلما عادات الامتحانات، ولذلك التلاميذ "والفو" انتظار التسريبات، ما يجعلهم يستسلمون للتراخي والتكاسل، وبالتالي الاعتماد على ما يأتيهم من "وحي" التسريبات، بعيدا عن صداع الحفظ، خاصة في زمن أصبح يسير بالمقلوب، وعاد الكسالى إلى منطق "العلم في الرّاس وليس في الكرّاس" رغم إصابة التلميذ والأستاذ بـ "التهراس"!
نتائج التسريبات ستكون وخيمة مستقبلا، فالتلميذ الذي يتفوق في الشهادة بـ "الهف" سيدخل الجامعة ويتخرج منها بشهادة "الفستي"، ليتمّ بعدها توظيفها عن طريق "المعريفة" ليذهب القطاع أو الوظيفة المعيّن فيها "في كيل الزيت"!