هذه كلمةٌ مركَّبة من جزأين، أحدهما عربي مبين، وثانيهما أعجمي رطين. فأما الجزء العربي منها فهو "مضحك"، وهو اسم مكان من ضحك يضحك، وأما الجزء الأعجمي فهو "خانة"، وهي مؤنث "خان" الذي هو البيت، وهي كلمة فارسية، ومعناها المكان الذي يقصده الناس ليمارسوا هواية الضحك..
وقد أخذت هذه الكلمة "مضحكخانة" من كتابٍ للأديب المصري أحمد أمين، الذي طالما تتلمذ الناس في العالم العربي على كُتبه، على ما في بعضها من مآخذ، والكتاب اسمه "موسوعة الحضارة الإسلامية"، ويقع في أربعة وعشرين جزءا، آخرها خاص للفهارس، والكلمة موجودة في الجزء الثاني والعشرين، صفحة 78.
والحقيقة هي أنه ليس لأحمد أمين كتابٌ تحت هذا العنوان، وإنما هو اجتهادٌ من الناشر، حيث جمع كل مؤلفات أحمد أمين، وأطلق عليها هذا الاسم، ولو جعلها تحت اسم "آثار أحمد أمين" لكان أكثر توفيقا.
إن بلدنا تتَّجه - بعدما أصيبت بـ"تسونامي" انهيار أسعار البترول – إلى التخلص من التبعية له، وهي تقول إنها ستعتمد على "السياحة" لتعويض مداخيل البترول..
وإسهاما مني في هذا المخطط "أقترح" على وزارة السياحة أن تطبع منشورات دعائية، توزعها عبر العالم، تعلن فيها أن الجزائر هي أحسن مكان ينصح به الأطباء النفسانيون مرضاهم المصابين بأدواء الاكتئاب والغم بممارسة الضحك.. وأنا متأكد من أنه لا يوجد بلدٌ منافس لنا في هذا الميدان، لأن ما سيراه "السائح"، ويسمعه، ويقرأه يجعله "يموت بالضحك".. مع التنصيص في "دفتر الشروط" أن من قُدِّر له أن يتشرَّف بالموت في الجزائر، لا يُنقل إلى وطنه بل يُدفن في الجزائر، ليضطرَّ أهله إلى زيارته، فيستفيد البلد من هؤلاء السائحين أحياءً وأمواتا.. إن ما يجري في بلدنا من عجائب وغرائب يضحك منها الرضع في المهود، والموتى في اللحود، ولكنه كما قال أبو الطيب المتنبي: "ضحك كالبكاء".
ولو عددت ما جرى في "الانتحابات" (بالحاء) الأخيرة وما بعدها لأمكننا أن نصدِّر "الضحك" إلى غيرنا.. فاتقوا الله في هذا الوطن المسكين، الذي أشمتّم به الأعداء.. حتى صاروا يضحكون على "رموزنا"..
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1لا إكراه في الدين
2قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
3"دير الخير واتصوّر معاه"
4النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
5أن تكون تقيا.. لا يعني أن تكون ملكا كريما
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
ناصر الدين الميلي
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
مضحكخانة
محمد الهادي الحسني
هذه كلمةٌ مركَّبة من جزأين، أحدهما عربي مبين، وثانيهما أعجمي رطين. فأما الجزء العربي منها فهو "مضحك"، وهو اسم مكان من ضحك يضحك، وأما الجزء الأعجمي فهو "خانة"، وهي مؤنث "خان" الذي هو البيت، وهي كلمة فارسية، ومعناها المكان الذي يقصده الناس ليمارسوا هواية الضحك..
مقالات سابقة للكاتب
مضحكخانة
"جريمة اللحن"
أوصيكم بالأيتام واليتيمة
حسبتها سْتِيلُو
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
وقد أخذت هذه الكلمة "مضحكخانة" من كتابٍ للأديب المصري أحمد أمين، الذي طالما تتلمذ الناس في العالم العربي على كُتبه، على ما في بعضها من مآخذ، والكتاب اسمه "موسوعة الحضارة الإسلامية"، ويقع في أربعة وعشرين جزءا، آخرها خاص للفهارس، والكلمة موجودة في الجزء الثاني والعشرين، صفحة 78.
والحقيقة هي أنه ليس لأحمد أمين كتابٌ تحت هذا العنوان، وإنما هو اجتهادٌ من الناشر، حيث جمع كل مؤلفات أحمد أمين، وأطلق عليها هذا الاسم، ولو جعلها تحت اسم "آثار أحمد أمين" لكان أكثر توفيقا.
إن بلدنا تتَّجه - بعدما أصيبت بـ"تسونامي" انهيار أسعار البترول – إلى التخلص من التبعية له، وهي تقول إنها ستعتمد على "السياحة" لتعويض مداخيل البترول..
وإسهاما مني في هذا المخطط "أقترح" على وزارة السياحة أن تطبع منشورات دعائية، توزعها عبر العالم، تعلن فيها أن الجزائر هي أحسن مكان ينصح به الأطباء النفسانيون مرضاهم المصابين بأدواء الاكتئاب والغم بممارسة الضحك.. وأنا متأكد من أنه لا يوجد بلدٌ منافس لنا في هذا الميدان، لأن ما سيراه "السائح"، ويسمعه، ويقرأه يجعله "يموت بالضحك".. مع التنصيص في "دفتر الشروط" أن من قُدِّر له أن يتشرَّف بالموت في الجزائر، لا يُنقل إلى وطنه بل يُدفن في الجزائر، ليضطرَّ أهله إلى زيارته، فيستفيد البلد من هؤلاء السائحين أحياءً وأمواتا.. إن ما يجري في بلدنا من عجائب وغرائب يضحك منها الرضع في المهود، والموتى في اللحود، ولكنه كما قال أبو الطيب المتنبي: "ضحك كالبكاء".
ولو عددت ما جرى في "الانتحابات" (بالحاء) الأخيرة وما بعدها لأمكننا أن نصدِّر "الضحك" إلى غيرنا.. فاتقوا الله في هذا الوطن المسكين، الذي أشمتّم به الأعداء.. حتى صاروا يضحكون على "رموزنا"..