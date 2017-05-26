عمال نفطال بمعسكر والبليدة في وقفات تضامنية مع ريزو

date 2017/06/05 views 135 comments 0
author-picture

icon-writer قادة مزيلة

نظم عدد من عمال وموظفي مؤسسة نفطال بعدة ولايات منها معسكر والبليدة، الأحد، وقفات تضامنية مع الرئيس المدير العام للمؤسسة حسين ريزو المقال من منصبه. وتجمع عمال بمحطة الخدمات بابا علي بالطريق السيار شرق غرب بالمحمدية في معسكر، وانضم إليهم زملاؤهم من وحدات أخرى مع ضمان سيرورة العمل بمحطات الوقود. كما نظم زملاء لهم بولاية البليدة وقفة مماثلة، نددوا فيها بـ"تشويه سمعة" المدير العام المقال.

icon-links تغطيات ذات صلة

وذكر العمال المعتصمون أنّهم يرون أن ما حصل مؤخرا لمسؤولهم بمثابة حملة يراد منها تدمير المؤسسة وتلطيخ سمعتها وكذا استهداف رأس المدير العام الذي جاء حسبهم ببرنامج ثري لتطوير استثمارات نفطال، وفق برنامج مضبوط على مدى 2030، حيث ارتبط هذا البرنامج بالعصف بمشاريع ومصالح بعض الأطراف التي سارعت حسبهم إلى ضرب شخصه ومن ورائه تحطيم صورة المؤسسة.

icon-tags
  • print