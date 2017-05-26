عمال نفطال بمعسكر والبليدة في وقفات تضامنية مع ريزو

نظم عدد من عمال وموظفي مؤسسة نفطال بعدة ولايات منها معسكر والبليدة، الأحد، وقفات تضامنية مع الرئيس المدير العام للمؤسسة حسين ريزو المقال من منصبه. وتجمع عمال بمحطة الخدمات بابا علي بالطريق السيار شرق غرب بالمحمدية في معسكر، وانضم إليهم زملاؤهم من وحدات أخرى مع ضمان سيرورة العمل بمحطات الوقود. كما نظم زملاء لهم بولاية البليدة وقفة مماثلة، نددوا فيها بـ"تشويه سمعة" المدير العام المقال.

وذكر العمال المعتصمون أنّهم يرون أن ما حصل مؤخرا لمسؤولهم بمثابة حملة يراد منها تدمير المؤسسة وتلطيخ سمعتها وكذا استهداف رأس المدير العام الذي جاء حسبهم ببرنامج ثري لتطوير استثمارات نفطال، وفق برنامج مضبوط على مدى 2030، حيث ارتبط هذا البرنامج بالعصف بمشاريع ومصالح بعض الأطراف التي سارعت حسبهم إلى ضرب شخصه ومن ورائه تحطيم صورة المؤسسة.