من بين المسلسلات الجميلة والتي ترفع حقا من نسبة المتفائل بالنسبة لكل من يشاهدها، مسلسل "من يطفئ الشمس" للمخرج محمد شاكر خضير، فمن أغنية "الجينريك" التي تؤديها الفنانة أصالة وحتى أداء الممثلين وكتابة النصّ المعتمدة على رواية إحسان عبد القدوس، تكون قد وفرت لهذا المسلسل كل عوامل النجاح!!
سنة 1960، وكان أول إنتاج للفنان العالمي الراحل عمر الشريف لكن هذا الأخير وبسبب ارتباطه بفيلم "لورانس العرب" قام بالتخلي عنه منسحبا لصالح الممثل شكري سرحان، وقد تشارك في تقديم أدواره وقتها، عدد كبير من الفنانين المميزين على غرار عقيلة راتب، ونادية لطفي، أحمد رمزي وفاتن حمامة، أمّا المثير للإعجاب، فهو أن الرواية التي تصرّف فيها الكاتب والسيناريست تامر حبيب لم تتوقف عند حدود 1960 بل قامت بإعادة تكييف الأحداث وفقا للزمن الراهن وتحديدا 2017 فجاءت التوليفة الدرامية بشكل مختلف، لم يشوّه الرواية الأصلية لكنه لم يقدمها بشكل تقليدي قديم.
مسلسل "من يطفئ الشمس" تعرضه مجموعة من القنوات أبرزها "أم بي سي دراما"، وقنوات سي بي سي المصرية، وهو من بطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك وأمينة خليل.
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يوسف. أ
من بين المسلسلات الجميلة والتي ترفع حقا من نسبة المتفائل بالنسبة لكل من يشاهدها، مسلسل "من يطفئ الشمس" للمخرج محمد شاكر خضير، فمن أغنية "الجينريك" التي تؤديها الفنانة أصالة وحتى أداء الممثلين وكتابة النصّ المعتمدة على رواية إحسان عبد القدوس، تكون قد وفرت لهذا المسلسل كل عوامل النجاح!!
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سنة 1960، وكان أول إنتاج للفنان العالمي الراحل عمر الشريف لكن هذا الأخير وبسبب ارتباطه بفيلم "لورانس العرب" قام بالتخلي عنه منسحبا لصالح الممثل شكري سرحان، وقد تشارك في تقديم أدواره وقتها، عدد كبير من الفنانين المميزين على غرار عقيلة راتب، ونادية لطفي، أحمد رمزي وفاتن حمامة، أمّا المثير للإعجاب، فهو أن الرواية التي تصرّف فيها الكاتب والسيناريست تامر حبيب لم تتوقف عند حدود 1960 بل قامت بإعادة تكييف الأحداث وفقا للزمن الراهن وتحديدا 2017 فجاءت التوليفة الدرامية بشكل مختلف، لم يشوّه الرواية الأصلية لكنه لم يقدمها بشكل تقليدي قديم.
مسلسل "من يطفئ الشمس" تعرضه مجموعة من القنوات أبرزها "أم بي سي دراما"، وقنوات سي بي سي المصرية، وهو من بطولة ميرفت أمين، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، أحمد مالك وأمينة خليل.