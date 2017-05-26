طفلة تسقط من الطابق الرابع وقت الإفطار بسكيكدة

أصيبت، طفلة تبلغ من العمر 25 شهرا، السبت، في حدود الساعة السابعة وخمسين دقيقة، بخدوش وجروح خطيرة، إثر سقوطها من الطابق الرابع لمنزل عائلتها، الواقع بعمارة، ببلدية أولاد أعطية، غرب ولاية سكيكدة، حيث تم نقلها إلى الاستعجالات الطبية للصحة الجوارية ببوالنغرة، أين قدمت لها الإسعافات الأولية.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة سقطت من فناء المنزل المتواجدة بالطابق الرابع وقت أذان الإفطار، في غفلة من والديها، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة.