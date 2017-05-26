أحمد راشدي يعترف:

"مولود معمري لم يكن راضيا عن فيلم الأفيون والعصا"!

date 2017/06/05 views 208 comments 0
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icon-writer يوسف. أ

عاد المخرج أحمد راشدي للحديث عن فيلمه "الأفيون والعصا" من خلال ندوة تم تخصيصها مؤخرا عن السينما الثورية وقلة الاعتماد على الرواية، حيث قال راشدي إنه من المستحيلات إرضاء الكاتب الأصلي وتغيير قناعاته بأهمية العمل السينمائي، ومدى توافقه مع النصّ المكتوب..

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فحتى "الأفيون والعصا"، الذي أعجب الكثير من الجمهور وتحوّل إلى أحد أهم كلاسيكيات السينما الجزائرية، لم يقنع تماما صاحب الرواية، الكاتب مولود معمري الذي التقيته بعد إنجاز الفيلم وسألته عن رأيه فأجابني أنه فيلم عادي جدا وليس رائعا أو جميلا كما كان يتوقع"!!

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