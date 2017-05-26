نصبت وزارة التربية الوطنية، خلية متابعة المواضيع "المزيفة" وإحصائها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "فايس بوك"، يشرف عليها الأمين العام بالوزارة شخصيا، وتضم مهندسين في الإعلام الآلي.
وكشفت مصادر "الشروق" أن هذه الخلية تعمل دون توقف ليل نهار، قد أوكلت لها مهمة متابعة كافة المواضيع التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أطراف لا تزال مجهولة إلى حد الساعة، والتدقيق فيها موضوعا بموضوع، ومطابقتها مع الأسئلة الحقيقية لاختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط.
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خلية وزارية.. لمراقبة المواضيع "المزيفة" على مواقع التواصل الإجتماعي
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
نصبت وزارة التربية الوطنية، خلية متابعة المواضيع "المزيفة" وإحصائها والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "فايس بوك"، يشرف عليها الأمين العام بالوزارة شخصيا، وتضم مهندسين في الإعلام الآلي.
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وكشفت مصادر "الشروق" أن هذه الخلية تعمل دون توقف ليل نهار، قد أوكلت لها مهمة متابعة كافة المواضيع التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل أطراف لا تزال مجهولة إلى حد الساعة، والتدقيق فيها موضوعا بموضوع، ومطابقتها مع الأسئلة الحقيقية لاختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط.