عثر أحد سكان بلدية بني دوالة جنوب تيزي وزو، الأحد، على رأسي حمارين وبقايا أحشائهما، بإحدى الغابات القريبة من قرية ايغيل حمو الواقعة على المدخل الشمالي للبلدية، أين قام بإخطار السلطات المعنية لفتح تحقيق في اللحوم المسوقة بالمنطقة وضواحيها، ويحدث ذلك في عز شهر رمضان الكريم، حيث تعرف اللحوم الحمراء رواجا واستهلاكا واسعا من قبل المواطنين.
فيما زاد تخوف سكان بني دوالة بعد ربطهم الواقعة بانتشار ظاهرة بيع اللحوم المفرومة بأسعار مغرية.
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العثور على رؤوس حمير بتيزي وزو
ح. حميد
عثر أحد سكان بلدية بني دوالة جنوب تيزي وزو، الأحد، على رأسي حمارين وبقايا أحشائهما، بإحدى الغابات القريبة من قرية ايغيل حمو الواقعة على المدخل الشمالي للبلدية، أين قام بإخطار السلطات المعنية لفتح تحقيق في اللحوم المسوقة بالمنطقة وضواحيها، ويحدث ذلك في عز شهر رمضان الكريم، حيث تعرف اللحوم الحمراء رواجا واستهلاكا واسعا من قبل المواطنين.
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فيما زاد تخوف سكان بني دوالة بعد ربطهم الواقعة بانتشار ظاهرة بيع اللحوم المفرومة بأسعار مغرية.