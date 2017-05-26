شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ حلول شهر رمضان المعظم 2017 في تجسيد خطة أمنية مدروسة من أجل الحد من حوادث الطرقات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر بسبب تغير سلوكات بعض الصائمين والذي يكون من بين أحد العوامل المسببة لحوادث المرور.
وعلى غرار التشكيل الأمني المسخر لحماية المواطنين وحملات التوعية التي تطلقها عبر الدعائم التواصلية الموقع الإلكتروني وصفحتي فايسبوك وتويتر من أجل توعية أكبر عدد من المواطنين، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني ابتداء من الأسبوع الأول من الشهر الفضيل في تنظيم إفطار جماعي على مستوى مفترقات الطرق عبر كافة التراب الوطني لفائدة السائقين وذلك من أجل الحد من حوادث السير .
وفي هذا الشأن أكدت خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تعكس العلاقة المتميزة بين المواطن ورجل الأمن التي تتصدر دائما توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى تقديم أحسن الخدمات للمواطنين وحمايتهم .
وأضافت ذات الجهة، أن الهدف من الإفطار الجماعي لا يقتصر فقط على الحد من حوادث الطرقات فقط بل يحمل رسالة إنسانية نبيلة مفادها أن رجال الشرطة موجودين وحاضرين في جميع الظروف والمناسبات إلى جانب المواطن الكريم.
ومعلوم أن هذه المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات من بين العوامل المساعدة على التقليل من حوادث السير والتي لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين داخل الوطن وخارجه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1حالة "الوزير المخلوع" بن عقون في منظومة الوظيف العمومي
2زيادات جديدة في فواتير الكهرباء والماء والخدمات
3لا معنى لتسريب مواضيع "البيام" لأنه حصل بعد التحاق التلاميذ بمقاعدهم
4هذه تفاصيل الإلتحاق بمدارس "جنرالات المستقبل"
5بن فليس: الجيش استثناء في الانفلات المؤسساتي
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
الأمن يباشر حملة واسعة لتقليص حوادث المرور
"إفطار جماعي" بالحواجز لوقف مجازر الطرقات في رمضان
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ حلول شهر رمضان المعظم 2017 في تجسيد خطة أمنية مدروسة من أجل الحد من حوادث الطرقات التي تعرف ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر بسبب تغير سلوكات بعض الصائمين والذي يكون من بين أحد العوامل المسببة لحوادث المرور.
تغطيات ذات صلة
"حراقة" أفارقة يٌشكلون عصابات للسطو والاعتداء على المواطنين
مترشحون أفطروا بفتاوى من أمهاتهم.. وآخرون رفضوا "أكل رمضان"
خلية وزارية.. لمراقبة المواضيع "المزيفة" على مواقع التواصل الإجتماعي
مواجهة ساخنة مرتقبة بين مساهل وشكري
هذه تفاصيل الإلتحاق بمدارس "جنرالات المستقبل"
وعلى غرار التشكيل الأمني المسخر لحماية المواطنين وحملات التوعية التي تطلقها عبر الدعائم التواصلية الموقع الإلكتروني وصفحتي فايسبوك وتويتر من أجل توعية أكبر عدد من المواطنين، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني ابتداء من الأسبوع الأول من الشهر الفضيل في تنظيم إفطار جماعي على مستوى مفترقات الطرق عبر كافة التراب الوطني لفائدة السائقين وذلك من أجل الحد من حوادث السير .
وفي هذا الشأن أكدت خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تعكس العلاقة المتميزة بين المواطن ورجل الأمن التي تتصدر دائما توجيهات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني الرامية إلى تقديم أحسن الخدمات للمواطنين وحمايتهم .
وأضافت ذات الجهة، أن الهدف من الإفطار الجماعي لا يقتصر فقط على الحد من حوادث الطرقات فقط بل يحمل رسالة إنسانية نبيلة مفادها أن رجال الشرطة موجودين وحاضرين في جميع الظروف والمناسبات إلى جانب المواطن الكريم.
ومعلوم أن هذه المبادرة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات من بين العوامل المساعدة على التقليل من حوادث السير والتي لقيت استحسانا كبيرا في أوساط المواطنين داخل الوطن وخارجه.