تميّزت امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي شارك في أول أيامها أكثر من نصف مليون تلميذ، بالحراسة المشددة في غالبية ولايات شرق البلاد، إلى درجة أن التلاميذ وصفوا ما عاشوه نهار أمس، في مادتي العربية صباحا والتربية الإسلامية مساء، بالمبالغ فيه.
حيث تم تفتيش التلاميذ، قبل دخول مراكز الامتحان بطريقة بوليسية، كما قالوا، وداخل القسم كانت المراقبة استثنائية، حيث وجد في كل قسم ثلاثة حراس، هم مسؤول القاعة وحارسان اثنان، ولتفادي أي تجاوز، ظل أعضاء الاتصال وأعضاء الأمانة، وحتى رئيس المركز في حركة متواصلة من دون توقف منذ بداية الامتحان إلى غاية الانتهاء منه.
أما من الجانب الروحي، فبعد أن غاب السكّر، وهو عادة قديمة يتم فيها تقديم قطعة سكّر إلى الممتحن قبل خروجه من البيت، تعامل التلاميذ مع الصيام بشكل عادي، ولكن بعض التلاميذ البالغين من العمر 13 سنة، لم يكونوا مجبرين شرعا على الإفطار، بينما قامت نسوة بتقديم فتوى جاهزة خليط بالحنان لأنبائهم وبناتهم لأجل الإفطار، حتى يكونوا في قمة صحتهم وتركيزهم خلال إجرائهم امتحان الانتقال إلى الدراسة الثانوية، وردّت النسوة سبب ذلك إلى كون أبنائهم مازالوا صغارا ولم يبلغوا بعد، واعتبروا ما قاموا به غير مناف للدين لأن الامتحان هو جهاد حسب بعضهن.
عادات تبخرت.. الصيام والحرارة أرهقا التلاميذ
كما أن ارتفاع درجة الحرارة وشدة الإعياء الناتج عن الصيام والسهر، جعلا بعض التلاميذ المترشحين لشهادة التعليم المتوسط في تيارت ينامون في مراكز الامتحان، وبالأخص ممن لم يجدوا جوابا عن الأسئلة فاستراحوا بالنوم.. لكن الحراس رحموهم بإيقاظهم! في حين أصرّ تلميذ على الذهاب إلى مركز الامتحان في الساعة الثامنة مخافة أن يبدأ الاختبار الأول وهو غائب، الأمر الذي جعل والده الذي فشل في إقناعه يقرر مرافقته إلى غاية المركز للتأكد من أنه لا شيء في الثامنة، وأن أول اختبار يبدأ في التاسعة.
هذا، وفوجئ مترشحون لشهادة التعليم المتوسط بالأخبار التي تتحدث عن توفير مياه وطعام في بعض مراكز الامتحان الأمر الذي اعتبروه تقليلا من قدرتهم على الصوم، فقالوا بصوت واحد: "ما نكلوش رمضان"!
في الشلف، عمد تلميذ إلى قيام الليلة التي سبقت ليلة الامتحان ولم يغمض له جفن حتى الصباح غير أنه نام في الساعة الأولى عند جلوسه إلى طاولة الامتحان، وعند إيقاظه أخبر الحراس أنه لم ينم وقام الليل أملا في النجاح، كما تحول آخر إلى مفت وداعية حيث راح يقول لحراس الامتحان: عليكم بمساعدتنا لأن الامتحان يجري في شهر الخير شهر الصيام قبل أن ينضم إليه كل تلاميذ القاعة التي يجري فيها الامتحان وطالبو الحراس بتسهيل عمليات الغش، فيما انفجرت قاعة امتحان بالضحك بعدما عرض تلميذ على أستاذ حارس مساعدته على الغش مقابل شراء كيلو زلابية له، غير أن الأستاذ أجابه بأنه لا يحب أكل الزلابية، وأيضا زملاؤه الحراس.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1حالة "الوزير المخلوع" بن عقون في منظومة الوظيف العمومي
2زيادات جديدة في فواتير الكهرباء والماء والخدمات
3لا معنى لتسريب مواضيع "البيام" لأنه حصل بعد التحاق التلاميذ بمقاعدهم
4هذه تفاصيل الإلتحاق بمدارس "جنرالات المستقبل"
5بن فليس: الجيش استثناء في الانفلات المؤسساتي
Français English
الرأي
ناصر الدين الميلي
بُعثت بالحنيفية السّمحة
محمد الهادي الحسني
مضحكخانة
جمال لعلامي
النجاح بالهفّ والتوظيف بالفستي!
رشيد ولد بوسيافة
"دير الخير واتصوّر معاه"
ناصر الدين الميلي
لا إكراه في الدين
محمد الهادي الحسني
قصة الإيمان بين: الفلسفة والعلم والقرآن
عمار يزلي
وصفات كيميائي بمنظور سيميائي
جمال لعلامي
مدير وربّي كبير !
محمد حمادي
".. وكل شيء غيرُ مُمكِن"؟!
محمد الهادي الحسني
"جريمة اللحن"
الفيديو
ما الرابط بين انتشار الإسلام وبعض المواقع الأثرية في إفريقيا؟
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
تلاميذ ناموا وبعضهم أنهكه الصيام والحرارة
مترشحون أفطروا بفتاوى من أمهاتهم.. وآخرون رفضوا "أكل رمضان"
ب. ع / م. عبدون
تميّزت امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي شارك في أول أيامها أكثر من نصف مليون تلميذ، بالحراسة المشددة في غالبية ولايات شرق البلاد، إلى درجة أن التلاميذ وصفوا ما عاشوه نهار أمس، في مادتي العربية صباحا والتربية الإسلامية مساء، بالمبالغ فيه.
تغطيات ذات صلة
"حراقة" أفارقة يٌشكلون عصابات للسطو والاعتداء على المواطنين
مترشحون أفطروا بفتاوى من أمهاتهم.. وآخرون رفضوا "أكل رمضان"
خلية وزارية.. لمراقبة المواضيع "المزيفة" على مواقع التواصل الإجتماعي
مواجهة ساخنة مرتقبة بين مساهل وشكري
هذه تفاصيل الإلتحاق بمدارس "جنرالات المستقبل"
حيث تم تفتيش التلاميذ، قبل دخول مراكز الامتحان بطريقة بوليسية، كما قالوا، وداخل القسم كانت المراقبة استثنائية، حيث وجد في كل قسم ثلاثة حراس، هم مسؤول القاعة وحارسان اثنان، ولتفادي أي تجاوز، ظل أعضاء الاتصال وأعضاء الأمانة، وحتى رئيس المركز في حركة متواصلة من دون توقف منذ بداية الامتحان إلى غاية الانتهاء منه.
أما من الجانب الروحي، فبعد أن غاب السكّر، وهو عادة قديمة يتم فيها تقديم قطعة سكّر إلى الممتحن قبل خروجه من البيت، تعامل التلاميذ مع الصيام بشكل عادي، ولكن بعض التلاميذ البالغين من العمر 13 سنة، لم يكونوا مجبرين شرعا على الإفطار، بينما قامت نسوة بتقديم فتوى جاهزة خليط بالحنان لأنبائهم وبناتهم لأجل الإفطار، حتى يكونوا في قمة صحتهم وتركيزهم خلال إجرائهم امتحان الانتقال إلى الدراسة الثانوية، وردّت النسوة سبب ذلك إلى كون أبنائهم مازالوا صغارا ولم يبلغوا بعد، واعتبروا ما قاموا به غير مناف للدين لأن الامتحان هو جهاد حسب بعضهن.
عادات تبخرت.. الصيام والحرارة أرهقا التلاميذ
كما أن ارتفاع درجة الحرارة وشدة الإعياء الناتج عن الصيام والسهر، جعلا بعض التلاميذ المترشحين لشهادة التعليم المتوسط في تيارت ينامون في مراكز الامتحان، وبالأخص ممن لم يجدوا جوابا عن الأسئلة فاستراحوا بالنوم.. لكن الحراس رحموهم بإيقاظهم! في حين أصرّ تلميذ على الذهاب إلى مركز الامتحان في الساعة الثامنة مخافة أن يبدأ الاختبار الأول وهو غائب، الأمر الذي جعل والده الذي فشل في إقناعه يقرر مرافقته إلى غاية المركز للتأكد من أنه لا شيء في الثامنة، وأن أول اختبار يبدأ في التاسعة.
هذا، وفوجئ مترشحون لشهادة التعليم المتوسط بالأخبار التي تتحدث عن توفير مياه وطعام في بعض مراكز الامتحان الأمر الذي اعتبروه تقليلا من قدرتهم على الصوم، فقالوا بصوت واحد: "ما نكلوش رمضان"!
في الشلف، عمد تلميذ إلى قيام الليلة التي سبقت ليلة الامتحان ولم يغمض له جفن حتى الصباح غير أنه نام في الساعة الأولى عند جلوسه إلى طاولة الامتحان، وعند إيقاظه أخبر الحراس أنه لم ينم وقام الليل أملا في النجاح، كما تحول آخر إلى مفت وداعية حيث راح يقول لحراس الامتحان: عليكم بمساعدتنا لأن الامتحان يجري في شهر الخير شهر الصيام قبل أن ينضم إليه كل تلاميذ القاعة التي يجري فيها الامتحان وطالبو الحراس بتسهيل عمليات الغش، فيما انفجرت قاعة امتحان بالضحك بعدما عرض تلميذ على أستاذ حارس مساعدته على الغش مقابل شراء كيلو زلابية له، غير أن الأستاذ أجابه بأنه لا يحب أكل الزلابية، وأيضا زملاؤه الحراس.