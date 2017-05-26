بعد تجاهل المقترح الذي رحبت به وزارة التجارة سابقا اتحادية الخبازين تدعو إلى إعادة فتح ملف "فرينة التقشف"

دعت اتحادية الخبازين إلى ضرورة فتح نقاش جدي بشان فرينة "التقشف" الممزوجة بالنخالة لاستغلالها في صنع الخبز على اعتبارها اقتصادية كما أنها يمكن أن تقلص من فاتورة الاستيراد بنسبة 50 بالمائة مع الرفع من هامش ربح الخبازين الذي ظل مطلبا ملحا منذ سنوات، في وقت يصنفها خبراء التغذية بالصحية، ما يتطلب العودة إلى الملف المقترح بعدما ولد ميتا وهو الذي كان قد لقي ترحيبا من طرف وزارة التجارة سابقا.

وقال رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط في تصريح لـ"الشروق"، إن اقتراحهم كاتحادية لفرينة النخالة كان منذ فترة تزامنا وسياسة البحث عن ترشيد النفقات والتقليل من قيمة الاستيراد تماشيا وحالة التقشف التي رافقت انهيار أسعار البترول، مؤكدا أن الملف لقي ترحيبا من طرف وزارة التجارة على اعتبارها فرينة صحية كما يمكنها أن تقلل من فاتورة الاستيراد باستغلال 50 بالمئة من القمح المحلي والبقية من القمح المستورد في حين يمكن أن تمنح هامشا للربح لفائدة الخبازين.

وأشار قلفاط في هذا الشأن أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة للوقوف على الملف ودراسته بعدما تم اختبار الفرينة على بعض المخابز النموذجية عبر التراب الوطني، غير أن الملف الذي انتظر تحويله على طاولة الوزارة الأولى من اجل مناقشته للخروج بعدها بمرسوم تنفيذي، بقي يراوح مكانه بل تم تجاهله وقتله لأسباب مجهولة –يضيف المتحدث وهو عضو في اللجنة المشكلة بالوزارة وممثل عن الخبازين، داعيا إلى ضرورة إعادة إحياء الملف ومناقشته بمجلس الوزراء لتقنينه وبالتالي تطبيقه وفرضه على مختلف المطاحن.