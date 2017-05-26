حجز 21 قنطارا من "الشمة" المقلدة بسطيف

أحبطت شرطة ولاية سطيف محاولة إغراق الأسواق بكمية معتبرة من مادة أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة الشمة المقلدة، والتي قدرت بـأكثر من21 قنطارا، حيث سمحت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص يحترفون ممارسة هذا النشاط بطريقة غير شرعية.

وعملية التوقيف جاءت على إثر معلومات مفادها عزم مجموعة من الأشخاص على نقل كميات معتبرة من أعواد نبتة التبغ، على الفور باشرت قوات الشرطة عمليات تحر واسعة النطاق، ليتم بعدها القيام بعدة دوريات لمختلف أحياء المدينة، أين أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص محل الشبهة على متن شاحنة محملة بكميات معتبرة من أعواد التبغ التي تدخل في صناعة مادة "الشمة" المقلدة المقدرة بـ21 قنطارا و20 كيلوغراما.