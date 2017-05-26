التحالف العربي في اليمن ينهي مشاركة قطر فيه

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الاثنين، إنهاء مشاركة قطر في هذا التحالف "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب"، وذلك بعيد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وقالت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنها "قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف".

وأوضحت قيادة التحالف الذي أطلقته السعودية في مارس 2015 أنها اتخذت هذا القرار "بسبب ممارساتها (قطر) التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن".

ويأتي قرار التحالف الذي يضم خمس دول خليجية بينها الإمارات والبحرين، إلى جانب مصر والأردن والمغرب والسودان، بعيد إعلان الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.