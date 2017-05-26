التنظيمات الطلابية تتهم نقابة "كناس" بالتسبب في الأحداث الأخيرة لجنة وزارية للتحقيق بجامعة محمد بوضياف في المسيلة

أشرف صديقي محمد صلاح الدين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، على مراسيم تنصيب المدير الجديد لجامعة محمد بوضياف في المسيلة، البروفيسور كمال بداري خلفا للبروفيسور بوطرفاية أحمد الذي تم تحويله نحو جامعة محمد خيضر لشغل نفس المنصب.

وفي السياق ذاته أمر الأمين العام للوزارة، الأحد، على هامش التنصيب بايفاد لجنة وزارية رفيعة المستوى للتحقيق في الأحداث المذكورة أعلاه والانزلاقات غير المعهودة داخل الحرم الجامعي، بعدما تحولت الجلسة الى ما يشبه المحاكمة العلنية من طرف ممثلي الطلبة الذين استنكروا عدم الاستقرار خاصة بعد تعيين ثلاثة مديرين في ظرف وجيز جدا وكذا على خلفية الأحداث المذكورة آنفا.

مراسيم التنصيب جرت بحضور والي الولاية والسلطات المدنية والأمنية وممثلي الطلبة، وتأمل الأسرة الجامعية أن يجد المسؤول الأول الجديد حلولا للمشاكل المتراكمة، كما تنتظر الوافد الجديد على رأس الجامعة عديد التحديات خاصة بعد الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي مؤخرا من اعتداءات على الأساتذة والاتهامات التي أطلقتها التنظيمات الطلابية لنقابة "كناس"بالوقوف وراء ذلك.