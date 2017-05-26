بعد يوم من توقيف 3 إرهابيين توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب بتبسة

أوقفت عناصر الدرك الوطني، الأحد، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقف عناصر الدرك الوطني يوم 04 جوان 2017 خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة".

و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تندوف ووهران أكثر من قنطار (01) من الكيف المعالج".

وأضاف البيان "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب بتمنراست، فيما تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار".

كما "أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بكل من مستغانم وتلمسان وسكيكدة وعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ (61) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

وكانت عناصر الدرك الوطني، قد أوقفت، السبت، من توقيف 3 إرهابيين بتبسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني لبئر العاتر بتبسة، مع الإرهابيين الثلاث: "ر. حميد" و"ر. صدام" و"م. محيو"، الذين تم توقيفهم يوم 03 جوان 2017، اعترفوا بضلوعهم في وضع اللغم التقليدي الذي انفجر لدى مرور دورية عسكرية، يوم 02 جوان 2017، كما سيتم تقديم هؤلاء المجرمين أمام العدالة.